Erdoğan’dan Dikkat Çeken PKK Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj paylaştı. Mesajında bu Ramazan ayını, dünya genelinde yaşanan zulümler ve acılar nedeniyle buruk geçirdiklerini ifade etti. Erdoğan, PKK’ya silah bırakma çağrısını yineledi. Mesajında “Güney sınırlarımızdaki istikrarsızlığı sürdürmek isteyenlerin farkındayız ve inşallah hiçbirine müsaade etmeyeceğiz. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefimiz doğrultusunda başlattığımız çalışmaları sürdürüyoruz” dedi.

RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Erdoğan, duygu ve düşüncelerini paylaşarak, “Aziz Milletim, değerli kardeşlerim, Ramazan Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bu bayramın ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa huzur, esenlik getirmesini diliyorum. Rabbim, bize sağlık ve afiyetle bu bayrama eriştirdiği için hamd-ü senalar ediyorum” ifadelerini kullandı.

GAZZE’DEKİ DURUMUN ENDİŞESİ

Bir diğer önemli konuyu da Gazze’deki insanlık dramı üzerinden değerlendiren Erdoğan, “Gönül coğrafyamızda yaşanan zulümler, katliamlar bu Ramazanda bizi buruk hale getirdi” dedi. Özellikle Gazze’de meydana gelen zulmün arttığını belirtirken, bunun durdurulması için dünya ülkelerine çağrıda bulundu. “Dünya bu zulme karşı harekete geçmezse, zalimlerin cesareti artacak” şeklinde uyarıda bulundu.

SURİYE’DE GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYORUZ

Suriye’deki gelişmelere de değinen Erdoğan, “Bu durum bizi de ilgilendiriyor. Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozmaya çalışanları engelleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, PKK’nın çağrılara uyması gerektiğini vurguladı ve “Örgüt, daha fazla oyalanmadan kendini feshetmeli” dedi.

DEPRESYONDAKİ ŞEHİRLERİ YENİDEN İNŞA EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin ardından yeniden inşaat çalışmalarına da değinerek, “202 bin konut anahtarını hak sahiplerine teslim ettik. Hedefimiz yıl sonuna kadar bu sayıyı 453 bine çıkartmak” diye belirtti. İstanbul’un depreme hazırlığı konusunda daha etkin adımlar atacaklarını da ifade etti.

Son olarak yargı süreçlerinin politize edilmemesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, “Her İstanbullunun, kendi ve evlatlarının geleceğini çalanlardan hesap sorma hakkı vardır” ifadesini kullandı. Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele edenlerin, milletin ferasetine havale edileceğini de vurguladı. Bayram tatili süresince trafik kurallarına dikkat edilmesini istedi ve Ramazan Bayramı’nın getirdiği huzur ve barışa vurgu yaptı.