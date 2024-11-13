Erdoğan’dan Esed’e Önemli Açıklama: “Suriye-Türkiye İlişkisi İçin Umudum Var”

ERDOĞAN’IN TEMASLARI VE DÖNÜŞ YOLU AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad ve Bakü’deki ziyaretlerini tamamlayarak yurda döndü. Dönüş yolunda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “İsrail’e zorlayıcı tedbirler alınması için gayret gösteriyoruz” dedi. Ziyaretinin ilk durağı Riyad’da gerçekleşen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği İkinci Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde Gazze’de acil ateşkesin öncelikli ihtiyacı olduğunu, insani yardımların kesintisiz ve düzenli bir şekilde ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, “İsrail üzerindeki baskıyı canlı tutmak ve uluslararası hukuk temelinde bu ülkeye karşı zorlayıcı tedbirler alınması için yoğun gayret gösteriyoruz.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin SOMUT ADIMLARI

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin İsrail’in saldırılarına karşı en güçlü tepkiyi gösterdiğine dikkat çekti. İsrail’e silah ve mühimmat sevkiyatını engellemek için Birleşmiş Milletler’de başlattıkları girişime 52 ülke ve iki uluslararası kuruluşun destek bildirdiğini belirtti. Erdoğan, “Bu girişimimize dair mektubumuzu geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne ilettik.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Riyad toplantısında teşkilat ve Arap Birliği üyelerini mektubu imzalamaya davet ettiklerini belirtti.

RİYAD’DAKİ İKİLİ TEMASLAR

Zirve sırasında bir dizi ikili görüşme gerçekleştirme imkanı bulduğunu söyleyen Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile verimli bir görüşme yaptığını aktardı. Ürdün Kralı Abdullah, Filistin Lideri Mahmud Abbas, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Irak, Gana ve diğer ülkelerle temaslarda bulunduğunu belirtti.

BAKÜ’DE İKLİM ZİRVESİ VE SIFIR ATIK PROJESİ

Erdoğan, ziyareti sırasında Bakü’de Dünya Liderleri İklim Zirvesi’ne katıldığını, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e teşekkür ettiğini anlattı. Zirvede iklim değişikliği finansmanı konusunun ele alındığını belirten Erdoğan, “Gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç duyduğu mali kaynağın nasıl oluşturulacağı üzerinde duruldu.” dedi. Ayrıca Sıfır Atık Hareketi’nin önemine de değinerek, çevre ve iklim hassasiyetinin Türkiye’nin en önde gelen konularından biri olduğunu ifade etti.

ELON MUSK VE TEKNOLOJİ İŞBİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile geçtiği görüşmeden bahsetti. Musk’ın teknoloji alanında önemli bir isim olduğunu belirterek, Türkiye’nin bu alandaki çalışmalarıyla dünya dikkatini çektiğini söyledi. Türkiye’nin uzay çalışmaları ve teknolojik gelişmelerin Musk’la işbirliği fırsatları doğurabileceğine inandığını ifade etti.

DONALD TRUMP İLE İLİŞKİLER

Erdoğan, Donald Trump’ın seçilmesi ile Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin gelişmesinin telefon diplomasisi ile gerçekleşmeyeceğini söyledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin yeni kabine ile daha yakından tanınacağını ve bu süreçte işbirliklerinin artacağına inandığını dile getirdi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE YAKLAŞIM

Erdoğan, iklim değişikliği konusunun dünya için kritik bir mesele olduğunu, Türkiye’nin bu konuda aktardığı tedbirlerin yanı sıra diğer ülkelerin de çabalarının önemli olduğunu belirtti. Özellikle yeterli kaynağa sahip olmayan ülkelerin mücadeleye katılması için finansman ve teknoloji transferinin gerekliliğini vurguladı.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK

Türkiye’nin bölücü terörle mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Erdoğan, geçmişteki görüşmelerde elde edilen kazanımların kıymetini koruduğunu dile getirdi. Terörle mücadelede tam bir kararlılığa sahip olduklarını, Cumhur İttifakı olarak bu sorunla baş etmeye devam edeceklerini belirtti.

İSRAİL’LE TİCARET VE İLİŞKİLER

İsrail ile ticaretin durdurulduğunu ancak spekülatif iddialar bulunduğunu belirten Erdoğan, mevcut hükümetin kararlılıkla ilişkileri kesmiş durumda olduğunu tekrarladı. Türkiye’nin Filistin’in haklı davasında yanında olacağını ve İsrail’e karşı bu duruşunu sürdüreceğini söyledi.

SURİYE İLE NORMALLEŞME ÇABALARI

Suriyeli mültecilerle ilgili süreçte Türkiye’nin elini uzattığını ve normalleşmenin barış sağlayabileceğine inandığını ifade etti. Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu, terör örgütleri tarafından tehdit altında olduğunu belirtti.

ORGANİZE HAREKET GEREKİYOR

Erdoğan, görüşmelerde uluslararası işbirliği ve bölgedeki sorunların çözümü için terörizme karşı dünya genelinde ortak hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Herkesin bu meseleye karşı ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.