Erdoğan’dan Esed’e Özel Mesaj: ”Hala Umut Var”**

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad ve Bakü’deki resmi ziyaretlerini tamamlayarak ülkesine geri döndü. Dönüş yolunda gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası platformlarda yürüttüğü diplomatik çabaları ve ikili ilişkileri değerlendirdi.

RIYAD ZİRVESİ VE İKİLİ TEMASLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Birliği’nin düzenlediği Zirve ile başladı. Zirve sırasında, Gazze’de acil ateşkes sağlanması ve insani yardımların devamlılığı konularına vurgu yaptı. Erdoğan, “İsrail üzerindeki baskıyı canlı tutmak ve uluslararası hukuk temelinde bu ülkeye karşı zorlayıcı tedbirler alınması için yoğun gayret gösteriyoruz.” dedi. Erdoğan, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile gerçekleştirdiği görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirterek, diğer ülkelerin liderleriyle de ikili görüşmeler yaptığını ifade etti.

BAKÜ’DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNE TEMASLAR

Erdoğan, Azerbaycan’a geçerek Bakü’de Dünya Liderleri İklim Zirvesi’ne katıldı ve burada iklim değişikliğinin finansmanına dair yapılan müzakerelerin önemine dikkat çekti. Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında attığı adımları ve Sıfır Atık Hareketi’ni vurgulayan Erdoğan, “Sıfır Atık girişiminin öneminin her geçen gün daha çok anlaşıldığı günümüzde bu girişimin yaygınlaştırılması ve bir yaşam tarzı haline dönüşmesi için gayret gösteriyoruz.” dedi.

AMERİKA İLE İLİŞKİLER

Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri’nde Donald Trump’ın başkanlık görevini üstlenmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği hakkında umutlu olduğunu belirterek, iki ülkenin ekonomik işbirliklerinin artırılması ve yeni fırsatlar oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

İSRAİL’İN SİLAH SEVKİYATINA YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin İsrail’e karşı başlattığı girişimin 52 ülke ve iki uluslararası kuruluş tarafından desteklendiğini ifade etti. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nden destek alarak uluslararası platformda İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması için diplomatik çabalarını artırdıklarını söyledi.

SURİYE İLE NORMALLEŞME

Erdoğan, Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi çabalarını sürdürdüğünü vurgulayarak, “Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden biz değiliz. Suriye’nin toprak bütünlüğünü terör örgütleri tehdit ediyor.” dedi. Türkiye’nin Suriye’de barış sağlama adına atılacak adımlara açık olduğunu belirtti.

İÇ CEPE VE MUHALEFETİN DURUMU

Cumhurbaşkanı, iç cepheyi sağlam tutma çağrısının önemine vurgu yaparak, muhalefetin bu konuda yeterli duyarlılığı göstermediğini ifade etti. Birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, terörle mücadelede kararlılıkla ilerleyeceklerini söyledi.

G20 ZİRVESİ HAZIRLIKLARI

Gelecek G20 Zirvesi’nde Türkiye’nin küresel ekonomi ve enerji güvenliği konularındaki duruşunu temizleysiz istedi. Erdoğan, ülkeler arası dayanışmanın önemine dikkat ederek, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik zorluklarına çözüm bulmak gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, muhalefetin tutumunu eleştirirken, Türkiye’nin ekonomik çıkarlarına odaklanarak geleceğe güçlü bir şekilde ilerleyeceğini belirtti.