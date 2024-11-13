Erdoğan’dan Esed’e Umutlu Mesajlar**

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN YURDA DÖNÜŞÜ VE TEMASLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad ve Bakü’deki ziyaretlerini tamamlayarak yurda döndü. Dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “İsrail’e zorlayıcı tedbirler alınması için gayret gösteriyoruz” dedi. Ziyaretinin ilk durağında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği İkinci Olağanüstü Ortak Zirvesi’ne katıldı. Burada yapılan konuşmada, Gazze’de acil ateşkesin öncelikli olduğu ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması gerektiğine dikkat çekti. Erdoğan, “İsrail üzerindeki baskıyı canlı tutmak ve uluslararası hukuk temelinde zorlayıcı tedbirler alınması için yoğun gayret gösteriyoruz” ifadesini kullandı.

İKİLİ GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI

Zirve kapsamında birçok ikili görüşme yapma fırsatı bulduğunu söyleyen Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiğini ifade etti. Ayrıca Ürdün Kralı Abdullah, Filistin Lideri Mahmud Abbas ve diğer ülkelerle temaslar yaparak konular üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Erdoğan, bu süreçte “en somut adımı atan ülke Türkiye’dir” diyerek, İsrail’e silah ve mühimmat sevkiyatını engellemek için Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’de başlattığı girişimi 52 ülkenin desteklediğini belirtti.

BAKÜ’DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNE VURGULAR

Ziyaretinin ikinci durak noktası olan Azerbaycan’da, Bakü’de düzenlenen Dünya Liderleri İklim Zirvesi’ne katıldı. Zirvede, özellikle iklim değişikliğinin finansmanı üzerinde durulduğunu kaydeden Erdoğan, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesini vurgulayarak, “Sıfır Atık Hareketi’nin önemini ifade ettim” dedi. Bakü’de ikili görüşmelerinde önemli isimlerle bir araya gelerek bölgesel gelişmeler üzerine istişarelerde bulundu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yöneltilen sorulardan biri, Türkiye’nin 2053 sıfır emisyon hedefinin gerçekçiliği oldu. Bu konuda, “İklim meselesi kritik bir konu. Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmak için azami gayret gösteriyoruz” dedi. İklim değişikliği ile mücadelenin sadece bazı ülkelerle sağlanamayacağını, organize bir hareketle bu soruna yaklaşılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, yeterli kaynağa sahip olmayan ülkelerin mücadeleye dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE-AMERİKA İLİŞKİLERİNİN GELECEĞİ

Erdoğan, ABD Başkan Trump ile telefon görüşmesi yaptığını ve yeni dönemde Türkiye-Amerika ilişkilerinin nasıl gelişeceğine dair olumlu bir yaklaşım içinde olduğunu belirtti. İki ülke ilişkileri açısından önemli fırsatlar bulunduğunu ve bu fırsatları değerlendirecek yaklaşımlar içinde olacaklarını ifade etti. Ayrıca, Trump döneminde Türkiye’ye yönelik yatırım fırsatlarını artırmak adına yeni adımlar atılmasını beklediğini söyledi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE BÖLGESEL GÜVENLİK ÜZERİNE YORUMLAR

Elon Musk ile olan teması ve teknoloji alanındaki işbirlikleri üzerine de konuşan Erdoğan, Türkiye’nin teknoloji alanındaki ilerlemelerinin dikkat çektiğini belirtti. Bunun yanında, İsrail’in saldırganlığı ve bölgesel istikrarsızlık konularına da değinerek, “Bölgedeki ateşin bizleri yakmasını beklemeyeceğiz” ifadeleriyle ülkenin güvenliğinin önemini vurguladı. Suriye’nin durumunu değerlendirirken, Suriye topraklarında barışı sağlamak için atılacak adımların kıymetli olduğunu ifade etti.

İÇ CEPHENİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE MUHALAFET ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Erdoğan, muhalefetin iç cepheyi güçlendirme konusundaki eksikliğine vurgu yaparak, “İç cepheyi sağlamlaştırmak terör örgütlerine alan açmak anlamına gelmiyor” dedi. Türkiye’nin geleceğinde teröre yer olmadığını ve Cumhur İttifakı olarak bu konuda kararlılık içinde olduklarını belirtti. İç cepheyi sağlam tutma çağrısının bir sorumluluk ve birlik çağrısı olduğunu ifade etti.

KÜRESEL ZİRVELER VE EKONOMİK ÖNERİLER

Brezilya’da gerçekleştirilecek G20 Zirvesi’ne katılacaklarını ve küresel ekonomi ile enerji güvenliği konularında önemli mesajlar vermeyi planladıklarını ifade etti. Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler için ekonomik zorlukların giderilmesine yönelik önerileri olacağını belirtti. Enerji güvenliği konusunun, küresel ölçekte ele alınması gereken bir mesele olduğuna dikkat çekti.