Erdoğan’dan Etem Çalışkan İçin Taziye Mesajı

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Sosyal medya aracılığıyla taziyelerini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, kaligrafi sanatının usta ismi Etem Çalışkan’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.” diye belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları, Etem Çalışkan’ın sanat camiasında bıraktığı derin izlemeyi ve kaligrafi alanındaki katkılarını vurguluyor. Etem Çalışkan’ın kaybı, birçok kişi için büyük bir üzüntü kaynağı oldu.