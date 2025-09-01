Erdoğan’dan Gazze çağrısı: Vahşeti durdurmalıyız

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu’nda bir dizi önemli açıklamada bulundu. BM’nin küresel adaleti temsil eden bir platforma dönüşmesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, Filistin halkının yıllardır yaşadığı acıların sona ermesi için sorumluluk çağrısında bulundu. Suriye konusuna değinerek Türkiye’nin tutumunu net bir şekilde ifade eden Erdoğan, “Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız. Tehditlere karşı duracağız” sözlerini kullandı. Yeni bir dönemin başlangıcının işareti olduğunu belirten Erdoğan, bölgesel barış ve istikrar adına destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Enerji güvenliği, bağlantısallık ve sürdürülebilir kalkınma konularında Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nın önemine de vurgu yapan Erdoğan, Türkiye’nin 2025 BM İklim Değişikliği Konferansı’na ev sahipliği yapmak için çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Erdoğan, “Gazze’de 63 bin kişi katledildi. Başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmeliyiz. Bebeklerin, çocukların açlıktan öldüğü bir vahşeti durdurmamanın hiçbir izahı yoktur” dedi. Filistin halkının maruz kaldığı mezalim karşısında BM’nin küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

SURIYE’YE YÖNELİK DESTEK SÖZLERİ

Suriye’nin toprak bütünlüğüne yönelik destek vermeye devam edeceklerini belirten Erdoğan, “Suriye’de yeni bir dönemin kapıları aralandı. Suriye’nin güvenliğine karşı her türlü girişimin karşısındayız” dedi. Orta Asya’daki kardeş ülkelerle çok taraflı platformlardaki işbirliklerinin gelişmekte olduğunu ifade eden Erdoğan, Güney Kafkasya ve Orta Asya’da kalıcı barış ve istikrar için atılan adımların memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE’NİN VİZYONU

Türkiye’nin vizyonu hakkında bilgi veren Erdoğan, “Türkiye’nin vizyonu tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temeli üzerine, sorunların diyalog, diplomasi ve işbirliği ruhuyla çözülmesidir” dedi. İstişarelerin hayırlı sonuçlar doğurmasını umduğunu belirten Cumhurbaşkanı, sürdürülebilir büyüme ve küresel istikrar için ortak çözümler bulma geleneği olan Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile işbirliklerini güçlendirmeyi arzuladı.