Erdoğan’dan Gazze İçin Sorumluluk Çağrısı

AÇIKLAMALARDAN ÖNE ÇIKANLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu’nda önemli mesajlar verdi. BM’nin, küresel adaletin simgesi olacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Filistin halkına yönelik yıllarca süren baskılara son verilmesi için sorumluluk çağrısında bulundu. Türkiye’nin Suriye konusundaki tutumunu net bir şekilde ifade eden Erdoğan, “Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız. Tehditlere karşı duracağız” şeklinde konuştu. Ayrıca, yeni bir dönemin başladığını ve bölgede barış ile istikrar için destek verme sözü verdi.

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Erdoğan, enerji güvenliği, bağlantısallık ve sürdürülebilir kalkınma konularında Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nın rolüne dikkat çekti. Türkiye’nin 2025 BM İklim Değişikliği Konferansı’na ev sahipliği yapma hazırlıkları sürüyor. Söz konusu toplantının enerji güvenliği projeleri açısından önemli bir platform oluşturduğunu belirten Erdoğan, “Enerji ve bağlantısallık alanındaki gelişmeleri, küresel istikrar, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir büyüme açısından hayati önemde görüyoruz” ifadelerini kullandı.

SORUNLARIN DİYALOGLA ÇÖZÜLMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin vizyonunu, her ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı temeliyle sorunların diyalog, diplomasi ve işbirliği ruhuyla çözülmesi olarak tanımladı. İstişare süreçlerinin hayırlara vesile olmasını dileyerek, Orta Asya’daki kardeş ülkelerle çok taraflı platformlardaki işbirliğinin artırılmasına yönelik memnuniyet duyduğunu ifade etti.