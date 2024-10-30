Erdoğan’dan Gazze Üzerine Açıklamalar: “Bebekler Hedef Alınıyor”

İSLAM DÜNYASINDA DERİN SARSINTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında İslam aleminin içinde bulunduğu derin sıkıntıya dikkat çekiliyor. “Kur’an-ı Kerim’i en güzel okuyan müminler olmayı Mevlam bize nasip etsin” diyerek, İslam toplumunun birlik içinde olması gerekliliğini vurguluyor. Erdoğan, çağdaş müminlerin Kitabullah’a sıkı sıkıya sarılması gerektiğini belirtiyor.

GAZZE’DE ACILAR

Erdoğan, Gazze’yi konu alarak, “İsrail’in 10 yıllardır işgal ettiği ve bir yılı aşkın süredir soykırım uyguladığı topraklar” ifadesiyle, bölgedeki acıları dile getiriyor. Ülkede savaşın getirdiği yıkımları ve kaybedilen masum hayatları anlatan Erdoğan, bu süreçte “Çoğu çocuk ve kadın 50 bin masum insanın katledildiği, 2 milyon kişinin üzerlerine bomba yağdırıldığı günler yaşıyoruz” şeklinde bir açıklama yapıyor.

CİNNE GİREN HAL

Cumhurbaşkanı, 7 Ekim 2023’ten beri yaşanan diğer olayları, “yaşadığımız cinnet halini anlatmaya kelimeler yetmiyor” diyerek değerlendiriyor. İnsanın en savunmasız olduğu çocuklara yönelik saldırılar “bu insanlığı tükenişidir” diye tanımlanıyor. Erdoğan, 2. Dünya Savaşı sonrası oluşturulan küresel sistemin kendi kendini yok edişinin işaretleri olduğunu söylüyor. Ayrıntılar gelmeye devam edecek.