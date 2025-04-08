Erdoğan’dan Gazze’ye Mesaj Var!

DEĞERLİ DAVADAŞLARINA SELAMLAR

Erdoğan, toplantının başlangıcında “Değerli dava ve yol arkadaşlarım hepinizi hasretle, muhabbetle selamlıyorum” diyerek katılımcılara hitap etti. Türkiye’nin dört bir yanında AK Parti’ye hizmet eden fedakar mensuplara da saygılarını iletti. Toplantının ülkemize ve demokrasimize hayırlar getirmesi dileğinde bulundu ve katılımcılara bayram tebriklerini sundu. “Rabbimden huzurla geçireceğimiz nice bayramlara kavuşturmasını niyaz ediyorum” şeklinde bir dua da etti.

RAMAZAN RUHUYLA DAYANIŞMA

Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde bu mübarek dönemi idrak etmeye çalıştıklarını vurguladı. “Sahur sofralarıyla iftar sofralarıyla bu mübarek günün hakkını vermeye çalıştık” ifadelerini kullandı. Bu çalışmalarının şov ya da reklam amacı taşımadığını, “bir kişinin daha elini tutmak için yaptık” şeklinde belirtti. Teşkilatının Ramazan coşkusunun devam etmesi için gösterdiği çabaları da övdü. Gençlerin önemli projelere imza attığını dile getirdi ve bayramda büyüklerini ziyaret ettiklerini, küçüklerini sevindirdiklerini belirtti.

GAZZE’YE DESTEK VURGUSU

Erdoğan, yurtdışındaki kardeşlere el uzatma konusunu da gündeme getirerek, Gazze’deki duruma dikkat çekti. “Gazze’de insanlık onuru İsrail tarafından açıkça katledilirken biz oradaki kardeşlerimize asla sırtımızı dönmeyiz” dedi. Bu açıklamasıyla, dayanışma ve yardımlaşma vurgusunu ön plana çıkardı.