Erdoğan’dan Gazze’ye Sert Mesaj: Bebekler Vuruluyor

HAFIZLIK YARIŞMASI AÇILIŞI VE KONUŞMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “9. Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni”nde bir konuşma yaptı. Konuşmasında, “Kur’an-ı Kerim’i en güzel okuyan müminler olmayı Mevlam bize nasip etsin” ifadelerini kullandı. Erdoğan, İslam aleminin tarihi bir sarsıntıdan geçtiğini ve “Kitabullaha sımsıkı tutunmamız” gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İsrail’in uzun yıllar boyunca işgal ettiği Gazze topraklarında uyguladığı soykırım nedeniyle İslam coğrafyasının büyük bir savaşla karşı karşıya olduğunu belirtti. “Çoğu çocuk ve kadın 50 bin masum insanın katledildiği, 2 milyon kişinin üzerlerine bomba yağdırıldığı günler yaşıyoruz” dedi.

GAZZE’DE YAŞANAN DRAMATİK DURUM

Erdoğan, 7 Ekim 2023’ten bu yana yaşanan olayların “cinnet hali” olarak tanımlanabileceğini söyledi. “Keskin nişancılar 2-3 yaşındaki bebekleri vuruyor. Milyarlarca dolarlık bütçeleri olan uluslararası kurumlardan hiçbir itiraz gelmiyor” diye ekledi. Netanyahu ve ekibinden hesap sorulmadığını belirterek, “Uluslararası hukukun yerini orman kanunlarının aldığı en somut göstergedir” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Gazze soykırımının dünyadaki tüm maskeleri indirdiğini, İslam dünyasının ise bu konuda “maalesef başarılı bir sınav veremediğini” ifade etti.

ULUSLARARASI TEPKİ VE MESULİYET

Cumhurbaşkanı, “Gazze halkı işgalciler karşısında tam 390 gündür kahramanca direniyor” diyerek üzülerek birkaç ülke dışında İslam dünyasından güçlü bir tepki yükselmediğini dile getirdi. Bu durumu “insanlığı tükenişi” olarak nitelendirdi ve 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan küresel sistemin kendi kendini yok ettiği sonucuna vardı. Erdoğan, “Bizim yerle bir edilen yıkıntıların içinde elinde Kur’an’ı Kerim ile şehit olan çocuklara borcumu var” diyerek, Afrika’nın en ücra köşelerinde dua eden kardeşlere karşı sorumluluklarına dikkat çekti.

KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA

Dünyanın dört bir yanında hayatta kalma mücadelesi veren insanların, bu ümmetten ümidinin bulunduğunu belirten Erdoğan, “Kardeşlerimizi özellikle verdiğimiz sözü unutmayacağız. Sırtımızı da onlara dönmeyeceğiz” sözlerini kullandı. “Biz birbirimize emanet edilmiş kardeşleriz. Dilimizle, elimizle, kalbimizle dualarımızla kardeşlerimizin yanında olmalıyız” diyerek, dayanışmanın önemine vurgu yaptı.