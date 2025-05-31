Erdoğan’dan Gençlik Zirvesi’nde Net Mesaj: “Kimse Bizi Bölmez!”

GENÇLERE GÜVEN VE BİRLİK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen 4. Türkiye Gençlik Zirvesi’nde dikkat çekici mesajlar verdi. Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) tarafından gerçekleştirilen zirvede, Erdoğan gençlere güven aşılayarak birlik ve beraberlik temalarını ön plana çıkardı. Cumhurbaşkanı, “Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat, bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş terörsüz Türkiye’yi sizlerle inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ayrıştırıcı Siyasetin Dönemi Kapanıyor

Erdoğan, ayrıştırıcı siyaset tarzına yönelik eleştirilerde bulunarak, “Kimlik siyaseti, meşrep ve mezhep farklılıklarını kaşıyan fitne siyaseti dönemi artık kapanmıştır. Kimse bizi bölemez” dedi. Gençlerin tarihi bir misyon taşıdığına dikkat çeken Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı yolculuğumuz daha yeni başlıyor. Büyük ve güçlü Türkiye idealimizi sizlerle hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Gençliğin Başarıları ve Geleceğimiz

Cumhurbaşkanı, gençliğin teknoloji, bilim, sanat ve spor alanındaki başarılarını da vurguladı ve TEKNOFEST kuşağına övgüde bulundu: “Gencecik mühendislerimiz savunma sanayisinde destan yazıyor. Milli sporcularımız dört bir yanda İstiklal Marşı’mızı okutuyor. Türkiye’nin güçlü yarınlarını hazırlıyorlar.” Zirvede ödül alan gençleri tebrik eden Erdoğan, “Bu gençlik Türkiye Yüzyılı’nın mimarı olacak” şeklinde konuştu.

Tarih Bilincinin Önemi

İstanbul’un fethi konusuna da değinen Erdoğan, gençlere tarih şuuru kazandırmanın önemini ifade etti: “Fatih Sultan Mehmet Han bize yalnızca İstanbul’u değil, fetih ruhunu da emanet etti. Ayrım yapmadan mazluma kucak açmayı, zalime karşı dik durmayı ecdadımızdan öğrendik.”

Tarih Reddediciliğine Eleştiri

Cumhurbaşkanı, ideolojik vesayet ve tarih reddiyeciliğine dair de sert eleştirilerde bulundu: “CHP zihniyeti, milletimizin asırlara dayanan mazisini sahiplenmek yerine reddi miras yaptı. Elifbalar suç aleti sayıldı. Ruh kökümüzden koparılmak istendik.” Bu anlayışın artık geçmişte kaldığını belirten Erdoğan, gençlerin bu mirası taşımaları gerektiğini söyledi.

Hedef Terörsüz Türkiye ve Bölge

Erdoğan, terörle mücadele konusuna da açıklık getirerek hedeflerini şöyle sıraladı: “Önümüzdeki dönemde önce terörsüz Türkiye’ye, ardından terörsüz bölgeye ulaşacağız. Gençlerimizin desteğiyle bu mücadeleyi sürdüreceğiz.” Zirveye katılan tüm gençlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı, “Gençler sizin hayallerinizi gerçekleştirmek bizim en büyük arzumuz” dedi.