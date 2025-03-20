Erdoğan’dan İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Yorum

ERDOĞAN’DAN İMAMOĞLU HAKKINDA AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ve terör suçlamasıyla gözaltına alınmasıyla ilgili olarak ilk kez açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Muhalefet diploma ve belediyedeki yolsuzluk meselesinde suçlamalara cevap veremiyor. Çünkü doğru olduğunu biliyorlar.” ifadelerini kullandı.

GELİŞMELER DEVAM EDİYOR

Bu durum, kamuoyunda farklı tepkilere yol açarken Erdoğan’ın sözlerinin ardından konuyla ilgili ayrıntılar paylaşılacak. Olayın gelişmeleri, gündemi etkileyen önemli bir hal alıyor.