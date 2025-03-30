Erdoğan’dan İsrail’e Sert Tepki

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını İstanbul’daki Büyük Çamlıca Camii’nde kıldı. Namaz sonrasında önemli açıklamalar yapan Erdoğan, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek İsrail’e sert eleştiriler yöneltti. Konuşmasında, “Rabbim, siyonist İsrail’i kahru perişan eylesin” sözleriyle, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını bir kez daha kınadı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde de sürmeye devam etti. Bayram sabahına umut dolu ve barış dilekleriyle uyanan Gazze halkı, günün erken saatlerinde yeni bir bombardımanın dehşetiyle sarsıldı. İsrail güçleri, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde, savaş sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin barındığı çadır kamplarını hedef aldı.

BOMBARDIMANDA SİVİL KAYIPLAR

Yoğun bombardımanda, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil yaşamını yitirdi ve birçok kişi yaralandı. Saldırının ardından, bölgedeki sağlık ekipleri ve gönüllüler, hayatta kalanları kurtarabilmek için seferber oldu. Yaralılar, bölgedeki en büyük sağlık merkezlerinden biri olan Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne taşındı, ancak hastane, kapasitesinin üzerinde bir yükle karşı karşıya kaldı.