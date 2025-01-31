Erdoğan’dan Kartalkaya Yangınına İlişkin Açıklama

ANTALYA İL KONGRESİ GERÇEKLEŞTİ

AK Parti il kongreleri devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen Antalya İl Kongresi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı burada bir konuşma yaptı. Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangın felaketinin bir daha yaşanmaması adına gerekli tüm adımların atılacağını belirten Erdoğan, “Uygulamayla ilgili bir eksiklik varsa merkezi idare, yerel yönetim demeden tüm tedbirleri alarak mutlaka gidereceğiz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca turizmcilere de üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirme çağrısı yaptı.

KİMİN KUSURU VARSA HESAP SORULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu olayda sorumluluğu olan kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, kimin ihmali veya kusuru varsa hepsinden tek tek hesap sorulmasını temin edeceğiz.” şeklinde konuştu. Konuşmasında ayrıca ekonomi ve terörle mücadele konularına da değindi. “Güvenliğimiz bakımından hayati öneme sahip güneyimizdeki gelişmeleri izliyor ve kendi hamlelerimizi planlıyoruz.” dedi. Hayat pahalılığının üstesinden gelmek için kararlı bir ekonomi programı uygulandığını vurgulayan Erdoğan, enflasyon düştükçe sabit gelirlilerin refahını arttırmak için daha iyi bir imkân yaratacaklarını belirtti.

CHP’YE YOĞUN ELEŞTİRİLER

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştiren Erdoğan, “Özel oturduğu koltuğun hakkını veremedi. Bay Kemal’in gösterdiği sarı kart dengesini bozdu. Sayın Özel’i muhatap alsak bize yazık, muhatap almasak millete yazık.” dedi. Sözlerine devam eden Erdoğan, CHP’nin içindeki kavga ve rekabetin bu partiyi zayıflattığını belirtti. Antalya’da son yerel seçimlerde yeterli sonuç alınmadığına dikkat çeken Erdoğan, siyasetin uzun vadeli bir mücadele olduğuna vurgu yaptı: “Siyaset uzun soluklu bir mücadelenin adıdır.”

SEÇİM HAZIRLIKLARI VE HEDEFLER

2028 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri ile 2029 mahalli idareler seçimleri için hızla çalışmalara başlanmasını isteyen Erdoğan, “Zaman su gibi akıp gidiyor. Önümüzde üç yıllık bir zaman dilimi var. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım.” şeklinde belirtti. Ayrıca, TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılı turizm rakamlarına dikkatte bulunarak, “Hedeflerimizin de ötesine geçtik. Turist sayısı 62,3 milyon kişi, turizm gelirlerimiz ise 61,1 milyar dolar oldu.” ifadelerini kullandı.

KARTALKAYA’DAKİ FACİA SONRASI TEDBİRLER

Antalya’daki yangın felaketinin tekrarlanmaması amacıyla gerekli her türlü adımın atılacağını belirten Erdoğan, “Uygulamayla ilgili bir eksiklik varsa merkezi idare, yerel yönetim demeden tüm tedbirleri alarak mutlaka gidereceğiz.” dedi. Turizm sektörü için de sorumluluk gerektiğini ifade ederek, “Turizmcilerimiz de bu konuda içlerindeki çürük elmaları temizlemelidir.” diye konuştu.

TERÖRLE MÜCADELE VE EKONOMİDEKİ HEDEFLER

Güneydeki gelişmeleri izlemeye devam ettiklerini belirten Erdoğan, “Kurmak istediğimiz güvenlik hattını tamamlayana ve tüm terör örgütlerin başını ezene kadar durmayacağız.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Hayat pahalılığın üstesinden gelmek için kararlı ekonomi programı izliyoruz.” dedi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı’nın yaptığı açıklamaları eleştirerek, “UZATILAN HER MİKROFONA BİR ŞEYLER SÖYLÜYOR.” ifadesini kullandı.