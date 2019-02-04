Erdoğan’dan Kaşıkçı cinayeti yorumu

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, “Belki bu 22 kişinin içinden hayatta olmayanlar da olabilir, onu da söyleyeyim. Bazı duyumlarımız var, belki bazılarını götürmüş de olabilirler, trafik kazası kurbanları falan da olabilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT’de “Cumhurbaşkanı Özel” yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde partisinin 11 maddelik seçim manifestosunu açıklamasının ardından ilk kez konuşan Erdoğan, “Türkiye’nin kuzey Suriye politikası, Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve bu noktada siyasi birliğini esas alıyor. Yani biz Suriye halkının dağılıp parçalanmasından yana değiliz. Münbiç’te şu anda diyoruz ki biz bunun etrafında gerek Rusya gerekse biz buradaki devriye olayını bir çözüme kavuşturalım. Şu anda burada böyle bir adım atıldı” şeklinde konuştu.

“(HDP) İYİ PARTİ’NİN, SAADET PARTİSİ’NİN BUNLARLA BERABER BÖYLE İŞ TUTMASININ İZAHI MÜMKÜN DEĞİLDİR”

HDP’nin kongrelerinde Türk bayrağı asmadığını ve İstiklal Marşı’nı söylemediğini vurgulayan Erdoğan, “Bizim kültürümüzde, derneklerin, resmi kurumların bu tür şeylerinde İstiklal Marşı’nı okumak zillet midir? O şereftir. O şeref de şerefli olanlara yakışır. CHP’nin bunlarla beraber olması zaten anlaşılır gibi değil. Hele hele İYİ Parti’nin, Saadet Partisi’nin bunlarla beraber böyle iş tutması, o da tabi izahı mümkün değildir” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DEN 300 BİN CİVARINDA SURİYELİ TOPRAKLARINA DÖNDÜ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’ya giden heyetin döndüğünü ve görüşmelerde olumlu gelişmelerin olduğunu belirterek, “Heyetimiz Rusya’ya gitmişti, döndü. Bugün gerek heyetteki arkadaşlarla gerekse Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar’la görüşme yaptık. Görüşmelerde şu anda olumlu bir gelişmenin olduğunu öğrendik. Temenni ederim ki bu olumlu gelişmeyle buradaki örgütler, burayı biran önce terk ederler ve buranın kendi asli sahipleri gelip topraklarına yerleşirler. Türkiye’den 300 bin civarında Suriyeli topraklarına döndü. Buralar boşalınca buraların halkı da topraklarına dönecek. Biz şimdi atılacak adımla da bunun planlamasını yapacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’de düzenlediği operasyonlar sayesinde terör örgütlerinin Akdeniz’e inmeyi başaramadıklarını ifade etti. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

“Terör örgütleri, baktılar ki olacak gibi değil Afrin’den çıkma kararı aldılar. Eğer biz dik durmasaydık, orada biz o operasyonları sağlam yapmasaydık, o zaman bu terör örgütleri oradan Akdeniz’e ineceklerdi. Suriye ile alt düzeyde bu dış politika yürütülüyor, istihbarat örgütleri ‘illa liderler ne yapıyorsa biz de onu yaparız’ havasında olamaz.”

FETÖ ELEBAŞININ İADESİ KONUSUNDA DEĞERLENDİRME

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ABD’den iadesine ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, “FBI’ın çalışmalarının neticesinde buradan artık bir karar çıkması sağlanabilir. Bulundukları ülkelerde hükümeti düşürebilecek duruma gelmişler. Neyle? Para, para… Soros neyle anılıyor? Parasıyla anılıyor, adam parasıyla ülkelerde darbe yapıyor” dedi.

“DAHA YAPILACAK ÇOK OPERASYON VAR”

“FETÖ tamamen temizlendi mi?” sorusunu yanıtlayan Erdoğan şunları söyledi:

“Hayır. Daha yapılacak çok operasyon var. Devletin içinde var, devletin çeşitli kurumlarında var, polisimizde, askerimizde, her yerde var. Onun için kolay değil. Bu adeta metastaz yapmış, bütün bünyeyi sarmış.”

“TEHDİDİN EMARESİNİ GÖRDÜĞÜMÜZ ANDA GEREĞİ NEYSE YAPARIZ”

ABD’nin Suriye’den çekilme kararını değerlendiren Erdoğan, “Biz her zaman onların yanında olacağız, Suriye halkının. Fırat’ın doğusunda Sayın Trump’ın biz çekileceğiz, çekiliyoruz sözü var. Temenni ederim ki bunu kısa bir zaman içerisinde de hallederler. Çünkü biz tehdit altında yaşamak istemiyoruz. Onun için de tehdidin emaresini gördüğümüz anda zaten her türlü hazırlığımız bizim var, gereği neyse bunu yaparız” şeklinde konuştu.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında konuşan Erdoğan, “Belki bu 22 kişinin içinden hayatta olmayanlar da olabilir, onu da söyleyeyim. Bazı duyumlarımız var, belki bazılarını götürmüş de olabilirler, trafik kazası kurbanları falan da olabilir” dedi.

“TAMPON BÖLGENİN GÜVENLİĞİNİ BİZ SAĞLARIZ”

Fırat’ın doğusunda oluşturulması gündeme gelen güvenli bölgeye hakkında ise Erdoğan, “Tampon bölge dediğimiz burayı, Türkiye’ye teslim edeceksiniz. Buranın güvenliğini her şeyini biz o zaman zaten sağlarız” ifadelerini kullandı.

“DÜNYA GİDECEK YER OLARAK TÜRKİYE’Yİ GÖRÜYOR”

Ekonomi değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, “Yatırımlarımızla yolumuza devam ediyoruz, yatırımlarda durmak diye bir şey yok. Borsa İstanbul adeta pik yaptı, 100’ün üzerinde. Bunlar önemli şeyler, demek ki dünya gidecek yer olarak Türkiye’yi görüyor. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracatımız varken şu anda ihracatımız hamdolsun 168 milyar doların üzerine çıktı” diye konuştu.

“BEZ TORBA KULLANIMI YÜZDE 55-60’INA ULAŞTI”

Ücretli plastik poşet uygulamasına da değinen Erdoğan, “Bez torbanın kullanımı mevcudun yüzde 55-60’ına ulaştı. Niye? Herkes hakikati görüyor” dedi. Gıda fiyatlarına da değinen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

“Çarşı, pazarda ‘markette fiyat böyle oldu, benim fiyatım da böyle olsun’ diyerek onlar da vatandaşımızı sömürülmemeli.”

Yeni askerlik konusunda ise Erdoğan, “Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor” açıklamasında bulundu.

TRT