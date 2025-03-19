Erdoğan’dan Kırsal Kalkınma Desteği Açıklaması

İFTAR PROGRAMINDA MÜJDELER SUNULDU

Çiftçilerle düzenlenen iftar programında önemli müjdeler veren Erdoğan, “2025 yılında bütçeden ve uluslararası kurum-kuruluşlardan kredi ve eş finansman desteğiyle 18,5 milyar liralık kırsal kalkınma desteği vereceğiz” dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili bir açıklama yapmayan Erdoğan, muhalefete tarım politikalarına yönelik eleştiriler üzerinden saldırdı.

TARIMDAKİ BAŞARILAR VE DÜNYA RANKİNGİ

Türkiye’nin sebze ve meyve üretiminde dünya dördüncüsü olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Ülkemizde 206 çeşit tarım mahsulü üretiliyor. Sebze ve meyve üretiminde dünyada dördüncüyüz. Çiğ süt üretiminde dünyada 9, Avrupa’da ise 3. sıradayız” ifadelerini kullandı. Üretimdeki bu başarıların yanına tarım ve orman sektörünün Türkiye ortalaması üzerinde büyüme gerçekleştirdiğini de ekledi.

TARIM HASILASINDA LİDERLİK

Erdoğan, “Tarım bitti iftirası atılan Türkiye, tarım hasılasında bugün Avrupa’da lider, dünyada ise 8. sıradadır” şeklinde konuştu. 2002 yılında ülke olarak bir yılda gerçekleştirdikleri ihracatı artık sadece tarımda yapabildiklerini belirten Erdoğan, “186 ülkeye 2 bin 252 çeşit tarımsal ürün ihraç ediyoruz. Tohumculukta 104 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz” dedi. Ayrıca, “İdrakleri kapanmamış olanlar için bu rakamlar kafidir. Onlar bir yalan bulup, değilse uydurup hükümetlerimizi ve sektörü karalamaya devam ederler. Muhalefetin perdelemeye çalıştığı tarım sektörümüzün gerçekleri bunlardır” diyerek muhalefetin eleştirilerini yanıtladı.