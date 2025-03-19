Erdoğan’dan Kırsal Kalkınmaya 18,5 Milyar Lira Destek

HÜKÜMETTEN KIRSAL KALKINMA DESTEĞİ MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2025 yılında bütçeden ve uluslararası kurum-kuruluşlardan kredi ve eş finansman desteğiyle 18,5 milyar liralık kırsal kalkınma desteği vereceğiz” dedi. Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu’nda çiftçilerle düzenlenen iftar programında önemli açıklamalar yaptı. Programda, “Ülkemizin dört bir yanından 81 ilden gelen kıymetli üreticilerimiz, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bu mübarek akşamda Milletin Evinde sizleri ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti dile getirerek sözlerime başlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİLERİN FEDAKARLIĞINA VURGU

Erdoğan, çiftçilerin ülkenin kalkınmasındaki önemli rollerini vurgularken, “Buradan sizlerin şahsında vatan topraklarının her karışını alın teriyle işleyen tüm çiftçi kardeşlerime sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Sizlerden Allah razı olsun diyorum” dedi. Ayrıca, 15 Temmuz darbe girişiminde çiftçilerin gösterdiği cesareti de hatırlayarak, “Darbecileri engellemek için mahsulünü ateşe verecek kadar vatanlarına sevdalı çiftçilerimizin fedakarlığını hiçbir zaman unutmayacağız” şeklinde konuştu.

ÜRETİMDEKİ BAŞARILARA DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım sektörüyle ilgili önemli veriler paylaşarak, “Son 22 yılda reel rakamlarla 2 trilyon 70 milyar lira tarım desteği verdiklerini” ifade etti. Türkiye’de 206 çeşit tarım mahsulü üretildiğini belirten Erdoğan, “Sebze ve meyve üretiminde dünyada dördüncüyüz, bitkisel üretimde on birciyiz” dedi. Ayrıca, çiğ süt üretimindeki başarılara ve dünya genelindeki sıralamalara da değindi.

DENETİM SEFERBERLİĞİ VE FIRSATÇILARA MÜDAHALE

Cumhurbaşkanı, sağlıklı ürünlerin denetimi konusunda Bakanlıkların çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, “Bakanlığımız, sizlerin alın terinizde ürettiğiniz ürünleri vatandaşlara sahtecilikle sunanlara karşı bir denetim seferberliği başlattı” diye konuştu. Ramazan öncesinde yapılan tedbirlerden bahsederek, “Devlet olarak adeta dört koldan çok yoğun bir mücadele içine girdik” ifadelerini kullandı.

KIRSAL KALKINMA PROGRAMLARI VE YENİ DESTEKLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırsal kalkınmaya yönelik 18,5 milyar liralık destekle birlikte, 10 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını belirtti. “Bu seneden itibaren 5 yıl boyunca tarımın çeşitli alanlarında kullanılmak üzere 1 milyar dolar yani 37 milyar lira yeni kaynağı çiftçilerimize hibe olarak vereceğiz” sözleriyle desteklerin süreceğini açıkladı. Ayrıca, bu yeni kaynağın 250 milyon dolarının deprem bölgesine tahsis edildiğini belirtti.

Erdoğan, çiftçilere yönelik desteklerin ve projelerin artarak devam edeceğini vurgulayarak, “Hedefimiz insanlarımızın kaliteli, sağlıklı ürüne ulaşmasıdır” dedi. Bu müjdelerle birlikte, çiftçilere olan desteklerini sürdürme kararlılıklarını ifade etti.