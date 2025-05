Erdoğan’dan KKTC’ye Tarihî Mesaj: Soyadımız KKTC’dir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılış törenine katıldı ve bu etkinlikte yaptıklarıyla Kıbrıs Türk halkına ve uluslararası topluma sağlam mesajlar verdi. 3 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen törende Erdoğan, “Konu Kıbrıs olunca soyadımız KKTC’dir” ifadeleriyle Türkiye’nin KKTC’ye olan sarsılmaz desteğini tekrar dile getirdi. Cumhuriyet Yerleşkesi’ni, Kıbrıs Türk halkının kararlılığının ve haksızlıklara karşı verilen mücadelenin bir sembolü olarak tanımladı. “Bu eser, sadece bir bina değil, bir devletin varoluş tezahürüdür” dedi.

YENİ BİR ESERİN KAZANDIRILMASI

Törende Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi: “Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser kazandırıyoruz. Kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar başaramayacak. Türk dünyasıyla ilişkileri güçlendirmekten, Kıbrıs Türk halkına haksız izolasyonun kaldırılmasına kadar her alanda desteğimizi güçlü sürdüreceğiz. Bu sadece bir açılış töreni değil, hürriyet sevdamızı da ilan ediyoruz. Cumhuriyet Yerleşkesi Kuzey Kıbrıs’ın gurur kaynaklarından biridir. Yeni eserler inşa etmeye devam edeceğiz.”

MODERN MİMARİ VE ÖZGÜRLÜK RUHU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerleşkede yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanlığı binamız modern mimarisiyle Kıbrıs Türk halkının demokrasi sevdasını temsil ediyor. Eserlerin her bir tuğlasında işçilerin alın teri, her detayında mühendislerin yeteneği var. Bu toprakların özgürlük ve mücadele ruhu her bir taşında var. Kıbrıs Türk halkının adaletsizliğe karşı mücadelesinin en büyük mükafatı olan KKTC Devleti’nin gücüne yakışan bu yerleşkenin hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Hayat tarzı, kılık kıyafet, mezhep ve köken üzerinden insanları kutuplaştırmaya çalıştılar. Bu tuzağa düşmeyecek ve provokasyonlara prim vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

CUMHURİYET MECLİSİ’NİN İÇERİĞİ

20 bin 10 metrekare alanda inşa edilen meclis binasında başkanlık ve başbakanlık makamları, 157 kişilik genel kurul salonu ve 25 milletvekili makam odası bulunuyor. Ayrıca, 135 kişilik konferans salonu, 252 kişilik yemek salonu, şeref, grup toplantı ve başkanlık divanının yanı sıra bir kütüphane de yer alıyor. Meclis binasında farklı etkinliklerde kullanılmak üzere 16 toplantı odası daha mevcut.

YÜKSEK MAHKEME VE MİLLET BAHÇESİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kapsamında toplam 452 bin 428 metrekare alanı kapsayacak olan millet bahçesinin inşası sürmekte. 290 bin metrekaresi yeşil alan olarak dizayn edilecek olan bu proje ile birlikte 5 bin 661 metrekarelik alanda 2 bin 252 kişilik millet camii de inşa ediliyor. Millet bahçesinde sosyal donatılar, çocuk oyun alanları, tenis kortları, yürüyüş ve bisiklet yolları, otopark ve kafeterya bulunacak. Ayrıca, külliye projesinin son etabı kapsamında yüksek mahkeme ve millet kütüphanesinin inşası da başlamış durumda.