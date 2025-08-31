Erdoğan’dan Mezunlara Sert Uyarı: “Bizi Bulur”

ERDOĞAN’IN KATILDIĞI MEZUNİYET TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu’nda Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ne katıldı. Törende, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu’ndan 38’i Türk, 2’si yabancı toplam 40 öğrencinin mezun olduğunu belirten Erdoğan, “Yarın da inşallah kara, hava, deniz, meslek yüksek okullarımızda öğrenim gören 68’i misafir 2 bin 41 öğrencimiz diplomalarını alacak” ifadesini kullandı.

FETÖ’NÜN TAHRIBATINI TELAFİ ETTİK

Mezun olan öğrencileri tebrik eden Erdoğan, “Elhamdülillah 9 yıl gibi kısa bir sürede imkansız denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik. Bakınız, bugün kara kuvvetlerimizde görev yapan subayların yüzde 76’sı, deniz kuvvetlerimizin yüzde 45’i, hava kuvvetlerinin ise yüzde 31’i üniversitelerimizden mezun oldu. Yine kara kuvvetlerimizin mevcut astsubaylarının yüzde 59’u, deniz kuvvetlerimizin yüzde 32’si, hava kuvvetlerimizin ise yüzde 24’ü Milli Savunma Üniversitemiz mezunlarından oluşuyor.” dedi.

TSK’DA ZAFİYET BEKLEYENLER HÜSRANA UĞRATILDI

Sınır ötesi harekatlardan diğer operasyonlara kadar birçok kritik adımın atıldığını vurgulayan Erdoğan, “Hatırlarsanız 15 Temmuz sonrası ellerini ovuşturanlar peydah olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinde zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık. Milli Savunma Üniversitemizin de güçlü desteğiyle ordumuz, dimdik ayakta olduğunu dost düşman herkese ispat etti.” ifadelerini kullandı.

TSK GÜÇLENİYOR

Şer gibi görünen badireden ülkeyi, milleti ve demokrasiyi daha da güçlendirerek çıkmayı başardıklarını belirten Erdoğan, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bugün 9 sene öncesine göre daha güçlüdür, daha caydırıcıdır, insicamı daha kavidir, kapasitesi çok daha ileridedir.” dedi. Ayrıca, ASELSAN’da önemli teslimatlar yapıldığını ve ordunun donanımını güçlendirmeye devam ettiklerini kaydetti.

MEZUNLARA ÖZEL MESAJLAR

Öğrencilere, “Şehit ve gazilerimizin emaneti olan şerefli bir üniformayı kuşandınız. Peygamber ocağının onurlu bir neferi olarak birbirinden önemli vazifeleri inşallah alnınızın akıyla yerine getireceksiniz.” diye hitap eden Erdoğan, sorumluluklarının bilincinde olmalarını istedi.

MİLLETİN HİZMETKARI OLMAK

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sert disiplin ve vatan sevgisiyle tanındığını ifade eden Erdoğan, “Ünvanımız, rütbemiz ne olursa olsun hepimiz milletimizin hizmetkarıyız. Disiplin, ordu için hayati önem taşır.” dedi. Öğrencilerin, komutanlarının tecrübelerinden faydalanarak Türkiye Yüzyılı’nın inşası için çalışacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

SİYASİ TARTIŞMALARA KAPILMAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezun öğrencilerin her birinin Anayasa ve yasaların çerçevesinde ülkeye karşı mesuliyetlerini yerine getireceğine duyduğu inancı vurguladı. Siyasi tartışmalara çekmek isteyenlerin olabileceğini belirterek, “Moralinizi bozmalarına izin vermeyin. Sizi ve kahraman ordumuzu yıpratmaya çalışanlar, unutmayın, herkesten önce karşılarında bizi bulacaklardır.” dedi.