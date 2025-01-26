Erdoğan’dan Miraç Kandili Tebrik Mesajı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MÜBAREK MİRAÇ KANDİLİ MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Aziz milletimizin ve İslam âleminin mübarek Leyle-i Miraç’ını tebrik ediyorum’ açıklamasıyla Miraç Kandilini kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aziz milletimizin ve İslam âleminin mübarek Leyle-i Miraç’ını tebrik ediyorum. Peygamber Efendimizin makamıâlâya ulaştığı sonsuz hikmetle dolu bu gecenin tüm insanlık için huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum. Gecemiz mübarek olsun” ifadelerini kullandı.