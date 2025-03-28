Erdoğan’dan Özgür Özel’e Sert Tepki

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen 9. Milli İrade İftarı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Gazze’de mağdurların ve mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Zulüm bitene, bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar Filistinlilerin her daim yanında olacağız” dedi. Ek olarak, muhalefetin dış politikada yeterince başarılı olamadığını belirtti ve “Ülkemizde birileri kendi atalarını tanımadıkları için Türkiye’nin derinliğinden de haberdar değil” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Batı’ya duyulan hayranlığın gözleri kör ettiğini, bu durumun devam etmesi halinde ülkenin önemli gerçekliklerini göremez hale geleceklerini vurguladı. Erdoğan, “Bütün gayemiz kardeşlik manifestosuyla 85 milyonun tamamını terörsüz Türkiye hedefine ulaştırmaktır” şeklinde ekledi.

YOLSUZLUK VE PROVOKASYON İDDİALARI

Erdoğan, bir haftadır yolsuzluk ve hırsızlıkların örtülmesi için büyük çaba harcandığını ifade etti. “Cumhuriyet tehdit altında dediler, hayat tarzımıza müdahale ediliyor dediler” şeklinde öne sürdüğü iddiaların insaf dışı olduğunu belirtti. Ayrıca, muhalefetin planlarının başarısız olduğunu ve polisimizin “sağduyusu sayesinde hedeflerine ulaşamadıklarını” söyledi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı’nın boykot çağrısını “sorumsuzca” değerlendirdi ve bu çağrılarla demokrasi ile ilgili tehlikeli bir provokasyona girişildiğini ifade etti.

BATI İLE İLİŞKİLER VE MANDACILIK

Cumhurbaşkanı son olarak, Batı’ya yalvaracak kadar kontrolü kaybettiklerinin altını çizdi. CHP Genel Başkanı’nın, Gazze’deki olaylarla ilgili iki yüzlü yayınlar yapan yabancı medya kuruluşlarından yardım istemesine değinerek, “Cumhuriyeti kurmakla övünen bir partinin genel başkanı mandacılık talep ediyor” dedi. Erdoğan, “Ülkesini yabancılara şikayet ederken utanmıyor. Böyle bir siyasetçi, ülkesinin çıkarlarını emperyalistlere karşı savunabilir mi?” şeklinde sert eleştirilerde bulundu. Ayrıca, saldırganların emniyet birimleri tarafından gerekli müdahalelere maruz kalacağını ekledi. Ana muhalefet partisini eleştirerek, “Ailelerimiz, çocuklarının hayatını karartmalarına izin vermesinler” çağrısında bulundu.