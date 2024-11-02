“Erdoğan’dan Özgür Özel’e Tazminat Talebi”

SUÇ DUYURUSU VE GÖRÜŞLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Özgür Özel’in dün Esenyurt Belediyesi önündeki konuşmasında ağır ifadelerle doğrudan Erdoğan’ı hedef aldığını belirtti. Dilekçede, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en üst makamı olan Cumhurbaşkanlığı makamına karşı açıkça suç işlendiği ifade edildi. “Söz konusu suç teşkil eden konuşma görüntüleri ve içerikleri bütün kamuoyu önünde, görüntülü ve yazılı basın vasıtasıyla da tekrar edilmiştir.” denildi. Ayrıca, Özel’in bu suçlardan en üst sınırdan cezalandırılması için gerekli işlemlerin yapılması talep edildi. Dilekçede, “Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı makamı nezdinde ve Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan özelinde ağır bir hakarete uğramıştır.” ifadesine de yer verildi.

ÖZEL’İN KONUŞMASI

Dilekçede, Özel’in konuşmasının içeriği de vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “darbeciye, terör elebaşına, komplocuya ve diktatöre benzetildiği” belirtildi. “Şüphelinin müvekkili hedef alan ağır, tahammül edilmesi imkansız hakaret ve ithamları içerir yalan iddialara dayalı beyanları çok geniş kitlelere ulaşarak, müvekkilin aşağılanmasına, toplum önünde küçük düşürülmesine ve yıpratılmasına sebep olmuştur.” denildi. Ayrıca, Özel’in, herhangi fikri bir kanaatin sınırlarını aştığının ve devletin kurumlarını da aynı şekilde aşağılayan sözlerle Erdoğan’a hakaret ettiğini vurgulandı.

TUTUKLAMA VE HUKUKSUZLUK İDDİASI

Dilekçede, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasıyla ilgili olarak, Özel’in “Dün yaşanan süreç tamamen hukuksuzluk, tamamen usulsüzlük, tamamen bir kumpasın tüm işaretlerini barındırmaktadır.” ifadelerine de değinildi. Suç duyurusu dilekçesinde, Özel’in sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hem ülke hem de dünya kamuoyunda kötü bir şekilde göstererek ciddi bir suç işlediği öne sürüldü. Dilekçede, Özel’in Türk Ceza Kanunu’nun “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ve “iftira” maddelerine göre cezalandırılmasının sağlanması için gerekli soruşturmanın yapılması talep edildi.

TAZMİNAT DAVASI

İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde ise Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan gözaltına alındığı hatırlatıldı. Özer’in tutuklanıp görevden alınmasının ardından çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrıları ile dün Esenyurt Meydanı’nda düzenlenen toplantıda, Özgür Özel’in burada kalabalığa hitap ettiği belirtildi. Dilekçede, Özel’in konuşması sırasında devlet organları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ve iftira niteliği taşıyan ifadeler kullandığı aktarıldı.

İMAMOĞLU’NA YÖNELİK İDDİALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’in İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde, Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in tutuklanmasından sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erdoğan’a yönelik iftira içeren asılsız ithamlar kullandığı belirtilerek, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı’nı kamuoyu önünde küçük düşürme amacıyla hareket ettiği vurgulandı. Dilekçede, İmamoğlu’nun kullandığı, “eli sopalı” ve “karanlık hamlenin peşinde koşan bir iktidar” ifadelerinin amacını aştığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın itibarını zedelediğine dikkat çekildi. “Zamanla yaşanan manevi zararların telafi edilmesi amacıyla 1 milyon TL manevi tazminat talep edilmiştir.” denildi.

Dilekçenin sonunda, Erdoğan’ın yıllardır seçimlerle kazanmış olduğu başarıların kabullenemediği vurgulanarak, İmamoğlu’nun kullandığı ifadelerin halka yönelik bir kin ve nefret oluşturarak kötü niyetli bir algı operasyonu sergilediği ileri sürüldü.