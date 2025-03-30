Erdoğan’dan PKK’ya Silah Bırakma Çağrısı

ERDOĞAN’IN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Bu Ramazan ayını, gönül coğrafyasının çeşitli yerlerinde yaşanan zulümler, katliamlar ve acılar nedeniyle buruk geçirdiklerini ifade eden Erdoğan, terör örgütü PKK’ya silah bırakma çağrısını yineledi. Erdoğan, “Suriye’nin toprak bütünlüğü ve milli birliği çerçevesinde atılan adımları sabote ederek, güney sınırlarımızdaki istikrarsızlığı sürdürmek isteyenlerin farkındayız ve inşallah hiçbirine müsaade etmeyeceğiz. Aynı şekilde, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefimiz doğrultusunda başlattığımız çalışmaları, yol haritamıza uygun şekilde sürdürüyoruz. Devletimiz, çağrı yapılmasını sağlayarak üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi sıra, örgütün çağrıya amasız, fakatsız uymasına gelmiştir. Bu konuda da sınırsız bir vakte ve tahammüle sahip değiliz,” dedi.

GAZZE’DE YAŞANAN SOYKIRIM

Erdoğan mesajında, “Aziz Milletim, Değerli kardeşlerim, Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha tamamlayarak kavuştuğumuz mübarek Ramazan Bayramınızı can-ı gönülden tebrik ediyorum,” ifadelerini kullandı. Gazze’de gerçekleşen soykırımın, vicdanı olan herkesin yüreğini parçalayan görüntülerle daha vahim bir boyuta ulaştığını vurguladı. Türkiye’nin bu vahşete karşı duruşunu net bir şekilde ifade ettiğini belirten Erdoğan, “Batılı ülkeler başta olmak üzere dünya, bu zulme karşı fiilen harekete geçmedikçe, zalimlerin cesareti ve cüreti artmakta, mazlumların feryatları arşa ulaşmaktadır. İnşallah önümüzdeki dönem, bu konuda tüm dünyada bir uyanışa vesile olur,” dedi.

SURİYE’DE YAŞANAN GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, komşu Suriye’de gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti. Suriye’nin toprak bütünlüğü ve milli birliği çerçevesinde atılan adımları sabote edenlerin farkında olduklarını söyleyerek, “İnşallah hiçbirine müsaade etmeyeceğiz,” dedi. Aynı şekilde, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, “Devletimiz üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi sıra, örgütün çağrıya amasız, fakatsız uymasına gelmiştir. Daha fazla oyalanılmadan, örgütün kendini feshetmesini ve silahlarını tamamen bırakmasını bekliyoruz,” açıklamasını yaptı.

İSTANBUL’U DEPREME HAZIRLAMA

Erdoğan, İstanbul’u depreme hazırlama konusunu da ele aldı. Son iki yılda deprem bölgesinin ayağa kaldırılması için 201 bin konutun anahtarlarının hak sahiplerine teslim edildiğini duyuran Erdoğan, “Yıl sonuna kadar bu rakamı, konut ve işyeri olarak 453 bine çıkartmayı hedefliyoruz. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırarak, bu büyük felaketle hayatları alt üst olan vatandaşlarımıza yeni bir fırsat sunacağız,” dedi.

YARGI SÜREÇLERİ VE GERÇEKLER

Yargı süreçlerinin politize edilerek sulandırıldığına dikkat çeken Erdoğan, “Bu şehir halkına yapılmış en büyük ihanettir,” ifadesini kullandı. Yolsuzluk ve rüşvet çarkının üzerini örtmek için kamu güvenliğini hedef alanların gerçek yüzlerini aziz milletin ferasetine havale ettiklerini belirtti. “Cumhurbaşkanı ve hükümet olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkemizi her alanda hak ettiği seviyelere çıkarmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz,” diyerek mesajını tamamladı.

Ramazan Bayramının milletin gönlünde huzur ve sevgi getirmesi dileğinde bulunan Erdoğan, bayramını kutladı.