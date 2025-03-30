Erdoğan’dan Ramazan Ayı Yorumları

RAMAZAN AYI OLUMSUZ DURUMLARA DİKKAT ÇEKİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ramazan ayını yüreklere dokunan zulümler, katliamlar ve acılar nedeniyle buruk geçirdiklerini ifade ederek, “Bilhassa Gazze’de yaşanan soykırım, bir parça vicdanı, ahlakı, izanı olan herkesin yüreğini parçalayacak görüntülerle, sürekli daha vahim bir boyuta ulaşıyor. Türkiye olarak, bu vahşete karşı duruşumuzu net bir şekilde ifade ediyor, yardımlarımızla kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

İSTANBUL’DA YOLSUZLUK İDDİALARI

Erdoğan, isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk operasyonuna da değinerek, “Altyapısı ve üstyapısıyla İstanbul’a hizmet için tahsis edilen kaynakların şahsi ikbal hırsları ve kişisel ticari çıkarlar uğruna yağmalanması, bu şehrin halkına yapılmış en büyük ihanettir.” dedi. “Elbette her İstanbullunun kendisinin ve evlatlarının geleceğini, hayatını, güvenliğini, huzurunu çalanlardan hesap sorma hakkı vardır.” diyerek, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele vurgusu yaptı.

HUKUKUN POLİTİZE EDİLMESİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Yargı süreçlerinin Batı ülkelerinde olumlu karşılandığını belirten Erdoğan, “Batı ülkelerinde ortaya çıktığında ‘demokrasinin, hukuk devletinin, ahlaklı siyasetin ve ilkeli yönetimin gereği’ olarak alkışlanan yargı süreçlerinin, ülkemizde politize edilerek sulandırılmasına kimse itibar etmemelidir.” dedi. Ayrıca, “Yolsuzluk ve rüşvet çarkının üzerini örtmek için, kamu güvenliğini ve ekonomimizi hedef alacak kadar şuurunu kaybedenleri, ‘Türkiye’yi çökertirsek, iktidarı da çökertmiş oluruz’ anlayışıyla hareket edenleri, aziz milletimizin ferasetine havale ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’A SAHİP ÇIKILMASI GEREKEN BİR KONUYDU

Erdoğan, yargı sürecinde ortaya çıkacak gelişmelere vurgu yaparak, “Bu hususta gerçekçi, adil ve vicdanlı bir tavırla hayatına ve şehrine sahip çıkacak her bir İstanbullu kardeşime şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde sözlerine son verdi.