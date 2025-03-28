Erdoğan’dan Recep Tayyip Erdoğan Camisi Açılışı

CANLI BAĞLANTIYLA AÇILIŞ TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nden gerçekleştirilen canlı bağlantıyla, Recep Tayyip Erdoğan Camisi’nin açılış törenine katıldı. Törende Erdoğan’ın ifadelerinden dikkat çeken bazı noktalar şöyle: “Sizlerin vasıtasıyla dost ve kardeş Gine halkına en derin selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyor, mübarek Cumanızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşası sonlanan caminin açılışında bulunmanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdi. “Bugün burada sadece bir caminin değil, aynı zamanda kalpten kalbe kurduğumuz bir kardeşlik köprüsünün de açılışını yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ

Erdoğan, 2023 yılında temeli atılan caminin tüm Müslüman kardeşler için hayırlı olmasını diledi. “Bizim inancımızda camiler, akıl, iman ve vicdanla inşa edilen eserlerdir.” diyerek, camilerin sadece fiziksel yapılar değil, aynı zamanda manevi değerlerin eserleri olduğunu vurguladı. 3200 metrekarelik alana inşa edilen caminin, aralarındaki kardeşlik bağlarının bir nişanesi olacağını ifade etti. “Aynı anda 2100 kişinin ibadet edebileceği şekilde tasarlanan camimiz, maşallah mimarisiyle, tezyinatıyla, peyzajıyla göz dolduruyor.” sözleriyle mimari özelliklerine dikkat çekti.

ESERİN ANLAM VE ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı cami mimarisinin etkilerini yansıtan bu eserin, Türk-İslam geleneğinin zengin süsleme motiflerini Gine’de tüm inceliğiyle yansıtmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Albayrak grubunun projeye yaptığı katkılara da değinerek, “Bu güzide eserin proje ve finansmanında yapımında emeği geçen herkesi şahsım, milletim adına tebrik ediyorum.” dedi. İşçisinden mimar ve mühendisine kadar projeye katkı sunan tüm Gine makamlarına teşekkür eden Erdoğan, caminin minarelerinden yükselecek ezanların Gine’de huzur ve sükunet vermesini, kardeşlik ve dayanışmayı daha da güçlendirmesini temenni etti. “Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah’a emanet olun.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.