Erdoğan’dan Sert Eleştiriler: “Sen Kimsin?”

RAMAZAN RUHU VE DAYANIŞMA VURGUSU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ramazan ayının dayanışma ruhunu öne çıkararak Filistin’deki mazlumlara selam yollayan Erdoğan, CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk iddialarını sert bir dille eleştirip, “milli iradeye sabotaj yapanların” adalet önünde hesap vereceğini belirtti.

PARTİ ÜYESİ OLMAKTA BAĞLILIK TEMELİ

Konuşmasına “Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum” diyerek başlayan Erdoğan, Ramazan Bayramı’nı kutladı ve “İsrail saldırıları altında oruç tutan mazlumları, zalimlere boyun eğmeyen Filistinlileri selamlıyorum” ifadelerini kullandı. “Tam kadro sahadayız, bir gönüle daha girmek için çalışıyoruz” diyerek teşkilatına teşekkür etti ve gençleri “hoş geldin” diyerek karşıladı.

AK PARTİ’NİN TARİHİ KONUŞULDU

Partisinin geçmişine atıfta bulunan Erdoğan, “AK Parti’de ‘eski’ diye bir kavrama yer yoktur. Bağlılığını koruyan herkes ezeli ve ebedi AK Partilidir” dedi. 23 yıl boyunca “nifak çıkaranlara” rağmen ayakta kaldıkları belirtirken, “Ülkeyi sömürenlerin soygun çarkını bozduk, en büyük tepkiyi onlardan gördük” şeklinde konuştu. “Beşinci kol faaliyetleri” ve FETÖ ihanetine dikkat çekti, “Bunların ihanetini unutmadık” ifadelerini kullandı.

MİLLİ İRADEYE SAYGI VE HUKUK VURGUSU

Erdoğan, “Başları sıkıştığında uluslararası müdahale çağrısı yapanları, milleti birbirine düşürmeye çalışanları unutmadık” diyerek, bu tür eylemlerin hukuk önünde hesabının sorulacağını vurguladı. “Türkiye ekonomisine ve refahına sabotaj yapanlar yargı önünde hesap verecek” diyerek adalet mesajı verdi. “Kuzu postuna bürünmüş sırtlanları biliyoruz” diyerek iç ve dış tehditlere karşı daima dikkatli olduklarını belirtti.

CHP’Lİ BELEDİYELERDE YOLSUZLUK İDDİALARI

CHP’li belediyelere yönelik sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, “Belediye seçimlerinde aldığımız sonuçlar büyük maliyetler getirdi. Belediyeler 94 ve 99 dönemine döndü” dedi. İstanbul’daki CHP yönetimini eleştirirken “Rüşvet rezillikleri, yüz milyonlarca liralık hırsızlıklar son operasyonlarla gün yüzüne çıktı” iddiasında bulundu. “Heybedeki büyük turplar dökülmedi, döküldükçe CHP’lilerin yüzlerine bakacak yüzü kalmayacak” ifadelerini kullandı. CHP’nin kaos çıkarma çabalarına değinerek, “Çalana değil yakalayana kızıyorlar” dedi.

Erdoğan, yolsuzluk soruşturmalarının bilgilerini CHP’lilerin yargıya taşıdığını belirterek, “Yolsuzluğu yapan, rüşveti alan, suç örgütleri kuran CHP’liler. İtirafçılar da CHP’li ama suçlu AK Parti diyorlar” şeklinde konuştu. CHP yönetimine, “Sağa sola çamur atmayı bırakın, dürüst olun” mesajını yolladı.

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU

AK Parti ile Cumhur İttifakı’nın birleşik bir kader taşıdığını belirten Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı vizyonu ile cumhurbaşkanlığını ve Meclis çoğunluğunu aldık” dedi. CHP’nin “marjinal gruplarla” hareket ettiğini savunarak, “Kabristanları yıkan ahlaksızlara eyvallah edemeyiz, yargıyla üzerine gidiyoruz” ifadelerini kullandı. “Ülkemize daha çok eser kazandıracağız, buna milletimizin desteğiyle ulaşacağız” dedi.

CHP’NİN YETERSİZLİĞİ

Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel’i eleştirerek, “Koltuğunu vesayet odaklarına borçlu, yetersizliğini ortaya koydu” dedi. CHP’nin yerli markalara boykot çağrısını “şuursuzluk” olarak nitelendirirken, “CHP’yi aklıselime davet ediyoruz. Biz galeyana gelmeyeceğiz, işimize bakacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından önemli satır başları arasında, “Bu mübarek Ramazan’da İsrail saldırıları altında gün boyu oruç tutan tüm mazlumları, zalimlere boyun eğmeyen Filistinlileri partim adına hürmetle selamlıyorum” oldu. Ayrıca “Bu ülkeye kazandıracağımız daha çok eserimiz, hizmetimiz var” diyerek, hedeflerini dile getirdi.