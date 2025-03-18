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Erdoğan’dan Sokak Köpekleri İçin Belediyelere Uyarı

Esenyurt Belediyesi, başıboş hayvanları toplama çalışmalarına başladı. Ancak bazı hayvanseverler, bu uygulamanın hayvan haklarına aykırı olduğunu belirterek duruma tepki gösteriyor. O anlara dair görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayılma gösterdi.

DEĞERLİ GÖRÜŞLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başıboş köpek sorunuyla ilgili olarak tüm belediyelerin siyasi parti ayrımı gözetmeksizin görevlerini yerine getirmesi gerektiğini ifade ediyor. Erdoğan, bu konudaki açıklamalarda “Farklı bahanelerle görevini yapmayanlarla ilgili bundan sonra daha zorlayıcı tedbirleri devreye alacağız” şeklinde ifadeler kullandı.

ÖNEMLİ

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