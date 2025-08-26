Erdoğan’dan “Terörsüz Türkiye” mesajı: “Bu defa başaramayacaklar!”

ERDOĞAN’DAN ‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı’nda gerçekleştirilen kutlama programında yaptığı konuşmasında, “Milletimizin fertleri arasına örülen fitne duvarlarını tamamen yıkmak için başlattığımız ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde, hamdolsun, kısa sürede önemli mesafe katettik” ifadelerini kullandı. Ayrıca sürecin sabote edilme çabalarına dikkat çekerek, “Kandan ve çatışmadan beslenen çevrelerin süreci kundaklama çabalarına rağmen, tüm kurumlarımız çalışmalarını birlikten ve sonsuz kardeşliğe hedefiyle, adeta bir kuyumcu titizliğiyle sürdürüyor” dedi.

TERÖRLE MÜCADELEDE ENGELLERE DİKKAT

Cumhurbaşkanı, terörle mücadelede yaşanan engeller hakkında da bilgi verdi: “Türkiye terör meselesini tamamen çözme yönünde yol aldıkça, saldırı, sabotaj ve tuzaklar da artacaktır. Bunu kimi zaman yalan ve dezenformasyonla, kimi zaman korku yayarak, kimi zaman da sureti haktan görünerek yapacaklar. Ama bu sefer başaramayacaklar.”

BİRLİK VE KARDEŞLİK MESAJI

Erdoğan, konuşmasında birlik ve kardeşlik mesajı vererek, “Yönünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanacak; kardeşlik ve komşuluk hukukunu gözetenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar ise elinde sonunda kaybedecek,” diyerek sürece destek çağrısında bulundu.

GAZZE’YE DAYANIŞMA VE SELAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında Gazzeli ve Filistinli kardeşlerine de selam göndererek, “İsrail’in barbar saldırıları altında hayat ve haysiyet mücadelesi veren Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizi selamlıyorum. Kendilerine dayanışma mesajlarımızı iletiyorum” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, gençlerle buluştuğu Ahlat’tan milletine seslendiğini belirtirken, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünü kutladı.

İSLAM COĞRAFYASINDAKİ DEĞERLER

Sözlerine, “Büyük komutan Sultan Alparslan ve yiğit askerlerinin, gazilerin, akıncı birliklerinin, o kahraman ordunun her bir neferinin aziz ruhları şad olsun” diyerek devam eden Erdoğan, geçmişteki zaferin önemine vurgu yaptı. Malazgirt Meydanı’nda ruhun hâkim olduğunu belirtirken, Anadolu’daki kardeşlik bağlarını güçlendiren unsurlara da değindi.

BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİ

Cumhurbaşkanı, “Her türlü engele, her türlü engellemeye ve her türlü sabotaja rağmen yeniden büyük ve güçlü Türkiye için, çırpınıyoruz.” ifadesini kullanarak, Türkiye’nin bağımsızlığı ve milleti için çalışmaya devam edeceğini belirtti. Emeklerin neticelerini alacakları bir sürecin içinde olduklarını söyleyen Erdoğan, “Bu sefer kazanacak olan Türk milletinin birlikteliği olacak” dedi.

BİRLİK VE DAYANIŞMA MESAJI

“Unutmayın, hepimize yer vardır. Rengini şehitlerimizin kanından alan bu bayrak bizim,” diyerek bayrak ve vatan vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye’nin kardeş halkların güvenliğinin teminatı olduğunu vurguladı. Ayrıca, uluslararası alanda yardım desteklerinin devam edeceği mesajını verdi. “Yönünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanacak” diyerek yeniden birlik ve kardeşlik çağrısı yaptı.