Erdoğan’dan Trump’a Gazze Tepkisi: Anlamsız Öneriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki günlerde üç ülkeye ziyaret gerçekleştirecek. Önce Malezya’ya gidecek, ardından Endonezya ve Pakistan’da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarına başkanlık edecek. Toplantılarda, Gazze ile ilgili güncel bölgesel ve küresel konular üzerinde fikir alışverişinde bulunulacak. Bunun yanı sıra ikili ilişkiler değerlendirilecek ve mevcut iş birliği projelerinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar belirlenecek. Erdoğan ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze ile ilgili planına tepki gösterdi.

GÖRÜŞMELERDE SİYONİST LOBİYE TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in ateşkesi kalıcı hale getirmek yerine daha sinsi ve insanlık dışı planları olduğunu vurguladı. “Siyonist lobinin baskısıyla yeni Amerikan yönetiminin Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur” şeklinde ifade etti. Erdoğan, “Gazze’de 471 gün süren soykırımın ardından geçici ateşkes sağlandı. Esir ve tutuklu takasları devam ediyor. 15 aydır ağır abluka altında olan Gazze’ye yardımlar ulaşmaya başladı. Ancak İsrail yönetimin kafasında daha sinsi ve insanlık dışı planların olduğunu görüyoruz. Gazzelileri ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Filistin Filistinlilerindir. Gazze halkı Gazze’de kalmaya devam edecektir” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuyla ilgili beyanlarına vurgu yaptı. “Birileri bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamaya cüret ediyor” diyen Erdoğan, “Ana muhalefete bir çift sözüm var. Genel başkanıyla, belediye başkanıyla görüyoruz. Filistin davasında şahsımızın ve hükümetinizin duruşunu sorgulamak sizin ne haddinize. Daha düne kadar Hamas’a terör örgütü yaftası vuran siz değil misiniz? Siz önce Filistin direnişine attığınız iftiralardan dolayı çıkın ve özür dileyin de ondan sonra konuşun. İnsanda biraz utanma olur arlanma olur” şeklinde konuştu. Erdoğan, “Bizim Filistin davası için neler yaptığımızı bu uğurda neleri göze aldığımızı başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm dünya gayet iyi biliyor” dedi.