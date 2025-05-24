“Erdoğan’dan ‘Tüm Gençlere Ümit’ Mesajı”

ERDOĞAN’IN KONUŞMASIYLA İSTANBUL’UN ANLAMINI VURGULADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul” etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Böyle kadim bir şehrin hizmetkarı olmaktan şeref duyuyoruz” diyerek İstanbul’un önemini vurguladı. İstanbul’un tarihi ve kültürünün değerine dikkat çeken Erdoğan, bu güzel şehrin güzelliklerini anlatan her çalışmayı takdirle karşıladığını belirtti. Ayrıca, yapay zeka ve ses klonlama gibi dijital yeniliklerle zenginleştirilmiş bir sergiyle katılımcıların İstanbul’un tarihi manzaralarını görebileceğini ifade etti ve emeği geçenlere şükranlarını sundu.

NECİP FAZIL’IN MİRASI VE GENÇLİK

Erdoğan, konuşmasında milletlerin değerinin, tarih ve medeniyete yaptığı katkılar kadar, aynı zamanda yetiştirdiği yazar, şair ve ilim insanlarıyla ölçüleceğini dile getirdi. “Asalet yalnızca milletlere has vasıf değildir, fikrin ve şahsiyetin de bir asaleti vardır” sözleriyle Necip Fazıl Kısakürek’in asilliğini vurguladı. Merhum Necip Fazıl’ın yaşamı boyunca şiir ve eserleriyle toplumun duyguları ve düşünceleri arasında bir köprü kurduğunu söyledi. “Üstadın çektiği çilelerin hiçbiri boşa gitmemiş, ektiği tüm tohumlar çiçek vermiş, meyveye durmuştur” diyerek onun mücadelesinin önemine dikkat çekti.

GENÇLİĞE YATIRIM VE GELECEK VİZYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençliğin geçmişten aldığı mirası geleceğe aktarma kararlılığını belirtti. “Bugün tarihini bilen bir gençlik var” diyerek, bilimden sanata, kültürden diplomasiye kadar her alanda etkili bir gençliğin yetiştiğini ifade etti. Ayrıca, “Biz de eserlerimizle bu gençliğin önündeki engelleri kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diyerek, Terörsüz Türkiye hedefinin önemine değindi. Özellikle Necip Fazıl gibi bir mirasçı olarak bu ülkenin gençlerine değerli bir gelecek bırakma arzusunu taşıdığını söyledi.