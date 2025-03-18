Erdoğan’dan Yaşlılara Sürpriz Ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde, Devlet Konukevi’nde huzurevi sakinleri ve farklı bölgelerden gelen yaşlıların katılımıyla gerçekleştirilen iftara sürpriz bir ziyarette bulundu. Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde, Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenen “Vefa İftarı” programında, huzurevi sakinleri ve ülke genelinden yaşlılar bir araya geldi. Basına kapalı olan bu etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileriyle gerçekleştirdiği iftar sonrası Devlet Konukevi’ne gelerek yaşlılarla buluştu.

İFTAR SONRASI SAMİMİ SOHBET

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftar sonrası yaşlılarla sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın da katıldığı bu programda, 75 yaşındaki hafız Abdülkadir Sağlam Kur’an-ı Kerim okudu. Programda yaşlıların, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürprizi ve Emine Erdoğan’ın gösterdiği ilgi dolayısıyla duyduğu memnuniyeti paylaştığı gözlemlendi. Bu buluşma sırasında, dedesi Çanakkale şehidi, eşi ve damadı 15 Temmuz şehidi olan Vehibe Sayın, kendi hikayesini de paylaştı.

EMİNE ERDOĞAN’IN PAYLAŞIMI

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından programa ilişkin bir paylaşımda bulundu. Yaşlılara Saygı Haftası vesilesiyle, değerli büyükleri Milletin Evi’nde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Asırlık çınarlarımızla, rahmet dolu Ramazan ayının manevi huzurunu paylaşarak hasbihal ettik, hasret giderdik. Bu anlamlı akşamı ziyaretleriyle taçlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Çok şükür ki, evlerimizin ve kalplerimizin baş köşesinin, her zaman büyüklerimize ait olduğu bir kültürümüz var. Onların öğütleri, hayat yolumuzun pusulası, duaları dayanağımız. Unutmamalıyız ki yaşlılarımıza yardımcı olmak, bakımlarını üstlenmek ve onlara karşı hürmeti elden bırakmamak kulluk vazifemizdir. Bu özel buluşma vesilesiyle tüm kıymetli büyüklerimizin Ramazan-ı Şerifi’ni kutluyorum.” dedi.