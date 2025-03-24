Erdoğan’dan Yavaş’a Pamuk Şeker Tepkisi

ERDOĞAN’DAN YAVAŞ’A TEPKİ

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sözlerine tepki gösterdi. Yavaş, “Dün Doğu’da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum” demişti. Erdoğan ise, “Emniyet güçlerimize baltayla, taşla saldıranlar, polisimizin çocuğa pamuk şeker vermesinden rahatsız oluyor” ifadelerini kullandı.

PAMUK ŞEKERİ OLAYI NE? KİM KİME PAMUK ŞEKERİ VERİYOR?

İstanbul Saraçhane’de Ekrem İmamoğlu için düzenlenen mitinge katılan Yavaş, güvenlik güçlerinin tavrını eleştirerek, “Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz” demişti. Yavaş’ın bu konuşmasında geçen pamuk şekeri ifadesi, yeni bir tartışmanın başlamasına neden oldu. Van Barosu, Yavaş’a suç duyurusunda bulunurken, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da konuyla ilgili “Faşo” yorumunda bulundu. Yavaş’ın açıklamaları sonrası, CHP lideri Özgür Özel de, “Her kim söylediği bir sözle birini kırdıysa helallik istemek partinin Genel Başkanı adına bendendir” şeklinde konuştu.

PAMUK ŞEKERİ OLAYININ ASLI

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Felat Bozarslan, pamuk şekeri meselesinin detaylarını paylaştı. Bozarslan, “Mansur Yavaş’ın içinde dert olan pamuk şekeri olayını anlatayım. Olay emniyetin organizasyonu değil, tamamen spontane gelişen bir durum. Cizre’de Nevruz kutlamasında görevli bir polis memuru, engelli pamuk şekeri satıcısını görüyor ve bütün şekerleri satın alıyor; çocuklara dağıtıyor” dedi. Bu durumu olumlu bir bakış açısıyla değerlendiren Bozarslan, tek mutsuz olanın Yavaş olduğunu belirtti.

BAKAN YERLİKAYA’DAN DESTEK

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Cizre’deki Nevruz kutlamalarında pamuk şeker satan engelli bireye yardım eden polis memurlarının videosunu paylaştı. Paylaşımında, “Pamuk şekerlerinin hepsini satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttı. Sinan ve Ali Talha kardeşlerim, sizlerle iftihar ediyorum” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’DAN BAŞKA TEPKİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, denetim altında tutmaya çalıştığı konularda Yavaş’a yönelik sert ifadeler kullandı. Erdoğan, “Taşla, sopayla, molotofla polisimize saldıranlara kucak açanlar, polisimizin çocuğa pamuk şekeri ikram etmesini dillerine doluyorlar” diye belirtti. Bu durum, siyasi arenada yoğun tartışmalara yol açıldı.