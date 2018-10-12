Erdoğan: Darmadağın edeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair açıklama yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta’da katıldığı törende açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bu sene Kara Kuvvetleri’nin kuruluşunun 2227’nci yılını geride bıraktık. En eski düzenli ordunun sahibi bir ülke olarak her genci bir potansiyel komando olarak görüyorum. Çanakkale’den, doğudaki işgal girişimlerine, Kurtuluş Savaşı’na kadar en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde topluca kıyama kalktık. FETÖ’nün hainlerinin gecenin karanlığına gömdük.

Şanlı ordumuz o günden beri zaferden zafere koşuyor. Terör örgütüne tarihte görülmemiş darbeler vuruluyor. Sınırımızın dışındaki teröristler derahat uyuyamıyor, biliyorlar ki bir gece ansızın gelebiliriz.

Irak’ta, hemen yanı başımızda oynana oyunu bozduk. Suriye’de sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla bozduk. Komandolarımızla Fırat’ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz.