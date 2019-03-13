Erdoğan, Demet Akbağ’ı aradı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, usta sanatçı Demet Akbağ’ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyuncu Demet Akbağ’ı telefonla arayarak eşi Zafer Çika’nın vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika’nın da içerisinde bulunduğu araç, İzmir – Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası durumu ağır olan Zafer Çika, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

TRT