Erdoğan: Deprem konutları hibe seviyesinde teslim ediliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem konutlarının vatandaşlara hibe seviyesinde teslim edileceğini söyledi.

Deprem bölgesine 650 bin konutu yapıp hak sahiplerine teslim edeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devlet, deprem konutlarını vatandaşlarına hibe seviyesinde bir usulle teslim ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde yapım süreci başlatılan konut ve köy evi sayısının 56 bin 323’e ulaştığını söyledi.

Hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceklerini ifade eden Erdoğan, “Deprem konutları vatandaşlara hibe seviyesinde bir usulle teslim ediliyor” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde kaybettiklerimizin acısı hala tazedir. Bir kez daha depremde ve sellerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.

Tüm kurum ve kuruluşlarımızla Adıyaman’da ve diğer illerde çalışmalarımızı seferber ettik. Bir yandan geçici konutları diğer yandan kalıcı konutları hazırlıyoruz. Tüm barınma imkanlarını seferber ettik. Adıyaman başta olmak üzere konteynerleri en kısa sürede 100 bine çıkaracağız. Hasarsız ve az hasarlı evler yavaş yavaş kullanılmaya başlandı.

“Deprem bölgesinde toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz”

Deprem bölgesinde toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz. Bir yıl içinde 319 bin konutu teslim etmekte kararlıyız. Acil ihtiyaçları karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz. Hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz. Her bir kardeşimizi yeni yuvasına mutlaka kavuşturacağız. Kentsel dönüşüm projeleriyle diğer alanları da güvenli hale getireceğiz. Adıyaman’da inşa edeceğimiz konut sayısı yaklaşık 50 bini, köy evi sayısı 23 bin 640’ı bulacak. 56 bin 323 konut ve köy evinin yapım sürecini başlattık. Devlet, deprem konutlarını vatandaşlarına hibe seviyesinde bir usulle teslim ediyor.

Yıllardır afet bölgesinde çalışan bakanlarımızın, kurumlarımızın, gönüllülerimizin emeklerini hiçe sayan zihniyeti milletimizin takdirine havale ediyorum. 14 Mayıs’ta bunun hesabını sormaya hazır mıyız? Pek çok meseleyi aynı anda çözüyor, kalıcı konutların temelini inanılmazı zor bir hızla atıyoruz. Türkiye her alanda olduğu gibi afetlerin yaralarının sarılması hususunda da bizimle girmiştir. Van, İzmir, Elazığ depremlerinde bunları gördük.

3 bini Adıyaman’da olmak üzere 14 bin 600 küçük sanayi dükkanını inşa ederek esnaf ve sanatkarlarımıza, işletmecilerimize teslim edeceğiz. Türkiye Yüzyılı’nın parlayan yıldızı Adıyaman hedefine doğru emin adımlarla gidecektir.

Terörle mücadeleyi başardık mı? Şu anda teröristler nerede? Bu iktidar terör örgütlerini gömdü, bundan sonra da gömmeye devam edecek. Bakıyorsunuz Bay Kemal, terör örgütü PKK’nın parlamentodaki uzantılarıyla el ele, kol kola yürüyor mu? En güzel cevabı biz bunlara sandıkta vereceğiz. Ben bunu sizin gerçekleştireceğinize inanıyorum. Ben sizi gözlerinize bakarak buna hazır olduğunuzu görüyorum.