Erdoğan: Depremden Etkilenenlere Yardımı Sürdüreceğiz

CUMHURBAŞKANINDAN DEPREM MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, “İlk günden beri devlet ve millet olarak “bir oluruz” dedik ve depremden etkilenen bölgelerimizden elimizi bir an olsun bile çekmedik. Bundan sonra da şehirlerimiz tekrar tam olarak ayağa kalkana kadar emekle, alın teriyle, metanetle, çelik bir iradeyle inşa ve ihya hamlemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, depremlerle ilgili olarak, “Hepimizi derinden sarsan, yüreğimizde büyük yaralar açan, milletimizin hafızasında asla silinmeyecek izler bırakan 6 Şubat depremlerinin ikinci seneidevriyesinde, yitirdiğimiz 53 bin 537 kardeşimizin her birine yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyorum” şeklinde ekledi.

YARALARIMIZI SARMAK İÇİN KARARLIYIZ

Cumhurbaşkanı, deprem şehitlerinin ailelerine ve millete bir kez daha sabır diledi. “Toprağa verdiğimiz canlarımızın aziz hatıralarını âminlerle, Fatihalarla, Yasinlerle, dualarla kalplerimizde yaşatmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu. Erdoğan, şehirlerin yeniden inşası ve iyileştirilmesi noktasında kararlılıklarını sürdüreceklerini belirtti: “Sardığımız yaraları inşallah tam olarak iyileştirene, tüm vatandaşlarımız güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşana kadar kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz.” Son olarak, “Rabb’im ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza buyursun” dileğinde bulundu.