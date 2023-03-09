Erdoğan, Destici ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşme yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici’yi kabul edecek.

Görüşmede seçim süreci ve deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etmişti.

KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIĞI SONRASI İLK GÖRÜŞME

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı olduğunun duyurulmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ilk kez bir araya geldi.