Erdoğan: Devletimiz artık 80’leri 90’ların devleti değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları;

“Devletimiz artık 80’lerin 90’ların enkaz altında kalan devleti değildir. Bugün artık ekonomisi ile büyük, şefkati ve vicdanıyla büyük bir Türkiye Cumhuriyeti vardır. Sel felaketinde dünyaya örnek gösterecek bir başarıyla süreci yönettik”