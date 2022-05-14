Erdoğan: Dijital faşizm tehdit unsuru haline geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dijital faşizmin tehdit unsuru haline geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dijital faşizm bugün milyarlarca insanın doğru ve tarafsız haber alma hakkını engelleyen bir tehdit unsuru haline gelmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 4. Toplantısı’na video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;

Sizleri kültür, tarih, tabiat ve medeniyetler şehri güzel İstanbulumuzda ağırlamanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Toplantınızın ve yapacağınız istişarelerin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Görüşleri, değerlendirmeleri ve tartışmalarıyla toplantıyı zenginleştirecek herkese şimdiden şükranlarımı sunuyorum.

Bugünkü toplantınız en çok istismar ve ihmal edilen alanlardan biri olan medya konusunda iş birliğimizin daha da gelişmesine katkı sağlayacaktır. Malumunuz Türk dünyası olarak geçen yıl Türk Devletleri Teşkilatı’nın tesisi ile birlikte aramızdaki dayanışmayı bir üst aşamaya taşıdık. Böylece siyasetten eğitime, ekonomiden güvenlik iş birliğine kadar pek çok alanda yeni dönemin temelini oluşturduk. Türk dünyası 2020 Vizyon Belgesi ışığında dayanışmamızı farklı sahalara teşmil ederek daha da güçlendirmemiz gerektiğine inanıyorum.

Medya ve iletişim konuları, sosyal medya ile dezenformasyonla mücadele, siyasi ve sosyal bekamızın temini açısından hayati öneme sahiptir. Karabağ Savaşı sırasında şahit olduğumuz yalan ve iftira furyası bize hem bu meselenin önemini hatırlatmış hem de güçlerimizi birleştirmemizin ne kadar vazgeçilmez olduğunu göstermiştir. Savaş sadece sahada verilmemiş, yazılı ve görsel basından sosyal medyaya kadar pek çok mecrada 44 gün boyunca çetin bir mücadele yürütülmüştür.

Yaşadığımız acı tecrübeler ışığında artık hepimiz şu gerçeği çok net biçimde görüyoruz, demokrasilerde dördüncü kuvvet olarak nitelenen medya belli güçlerin, belli küresel şirketlerin, art niyetli çevrelerin elinde, hakikatleri tahrif eden gerçeğin üstünü örten bir manipülasyon aracına dönüşebilmektedir. Dijital faşizm bugün milyarlarca insanın doğru ve tarafsız haber alma hakkını engelleyen bir tehdit unsuru haline gelmiştir. Bilhassa hiçbir oto kontrolün, denetimin, kuralın, etik değerlerin olmadığı sosyal medya mecraları tüm toplumlar için ciddi riskler oluşturmaktadır.

Yalanın, iftiranın, çarpıtmanın kol gezdiği bu mecralarda hakikati aramak, hakikate ulaşmak, hakikati savunucusu olmak çok daha büyük önem kazanmıştır. İletişim konusunu bu bakımdan en az savunma, güvenlik ve sağlık gibi stratejik öneme haiz bir mesele olarak görüyorum. Bu tarz toplantılarla dezenformasyonla mücadele, bilgi güvenliği, milli bilgi teknolojileri hamlesi ve ortak kültürü önceleyen özellikle film ve dizi projeleri gibi hususlarda aramızdaki iş birliğinin daha da gelişeceğini ümid ediyorum.