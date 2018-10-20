Erdoğan Diyarbakır’dan seslendi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da düzenlenen törende ırk, şehir ayrımı yapanların karşısında kendisini bulacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Buradan bütün Diyarbakır’a sesleniyorum. Etnik, bölge, şehir ayrımcılığı yapan karşısında bizi bulur.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya çıkmadan önce stadyumda toplanan vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Sanat, kültür, spor ve daha bir çok etkinliğin içinde yer aldığı bu festivalin Diyarbakır’ın değişen ve gelişen yüzünün sembolü olacağına inanıyorum. Biz Diyarbakır’ı istismar etmek için değil geliştirmek yükseltmek için çalışıyoruz. “Bugün burada gençlerimizle birlikte olmanın gücümüze güç, enerjimize enerji kattığını hissediyoruz. Biz karşımızda atasından işaret aldığı gün milletiyle beraber yürüyecek evlatları görüyoruz.

Bu gençlik 2053’e, 2071 vizyonumuzu hayata geçirecek olan gençliktir. İstikbalimizi karartmak isteyenlere günlerini göstermeye hazır mıyız? Bayrağımızı indirmek ve ezanımızı susturmak ve istikbalimizi karartmak isteyenlere günlerini göstermeye hazır mıyız? Bu gençlik yanımızda oldukça ulaşamayacağımız hedef yoktur. Kılıcınız keskin olacak ki vatanınıza ve özgürlüğünüze göz dikenlere fırsat vermeyeceksiniz.”

“Onlar çukur kazdılar biz ise bu abideleri diktik. Diyarbakır halkı devletinin yanında dimdik durdu ve teröristleri bozguna uğrattı. 81 milyon vatandaşımızın tek ülkesi vardır. O da Türkiye’dir. Devletimize sahip çıkacağız.”

Sınırlarımız içinde başaramadıklarını dışarıda yapmaya çalıştılar. Ona da izin vermedik. Bölgemiz üzerinde hain emelleri olanların maşalığını yaparak bu halka hizmet edilemez.

Adı ve iddiası ne olursa olsun tüm terör örgütlerinin ipinin ucu aynı yere çıkar. Benliklerini bir dolara Amerika’daki şarlatana satan FETÖ’cüler ve İslam adına Müslümanları katleden DEAŞ’lılar ile kendi halkına, kendi ülkesine kurşun sıkan bölücü teröristlerin hiçbir farkı yoktur. Yüce dinimizin değerlerini istismar ederek bu ülkeye cephe alanlar ile Kürt kardeşlerimizin kimliği istismar ederek bu millete savaş açanların gerisindeki silüet aynıdır. Kendine başka kimlik arayan, kendine başka devlet arayan, yakın tarihte pek çok örneğini gördüğümüz gibi evini de yurdunu da ailesine de onurunu da kaybetmeye mahkum oluyor.

”Şöhretler Karması” maçında forma giyecek isimler:

Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Hamit Altıntop, Hasan Kabze, Ali Tandoğan, Yattara, Ayhan Akman, Serdar Kulbilge, Tolunay Kafkas, Faruk Atalay, Hayati Köse, Fettah Can.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Hürriyet ve Adalet Derneği Başkanı Taha Ayhan, Diyarbakır’daki bazı STK temsilcileri ile eski bakanlardan Mehdi Eker de forma giyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yer alacağı takımın teknik direktörlüğünü Mircea Lucescu yapacak.

18 Ekim Perşembe günü başlayan Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali 21 Ekim Pazar günü sona erecek.

TRT