Erdoğan: “Dönüşüme karşı olanları bırakmayız.”

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE İSTANBUL’UN GELECEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümle ilgili yaptığı açıklamalarda, “Kentsel dönüşüme karşı propaganda yapanlar, İstanbul’da yaşanacak felakette milletimizi bir başına bırakacak. İstanbul’u onların insafına terk edemeyiz” ifadelerini kullandı. Bu sözler, İstanbul’un felakete karşı korunması ve kentsel dönüşümün önemine dikkat çekiyor.

PROPAGANDA VE GENEL KAMUOYU

Erdoğan, kentsel dönüşüme karşı çıkanların, İstanbul halkını tehlikeye atma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. “İstanbul’u onların insafına terk edemeyiz” diyerek, kentsel dönüşümün gerekliliği ve aciliyeti üzerinde durdu. Bu konu, şehirlerin geleceği için kritik bir öneme sahip olarak değerlendiriliyor.