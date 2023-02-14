Erdoğan, Dünya Hükümetleri Zirvesi’ne mesaj yolladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetleri Zirvesi’ne videomesaj gönderdi.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE’de düzenlenen Dünya Hükümetleri Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Kahramanmaraş merkezli depremde birçok ülke Türkiye’ye yarım elini uzattı. Erdoğan video mesajında, ”Kara gün dostluğunu unutmayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE’de düzenlenen Dünya Hükümetleri Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depreme arama ve kurtarma ekibi yollayan tüm ülkelere teşekkürlerini iletti. Erdoğan, ”Kara gün dostluğunu unutmayacağız” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

“Kara gün dostlarını unutmayacağız. Deprem bölgesinde OHAL uygulamasını başlattık. STK ve gönüllülerimiz de afetzedelerimize yardım etmek için yoğun çaba harcıyor. Çok yakında yıkılan şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya çalışmalarımızı başlatacağız. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Yaralarımızı en kısa sürede saracağız. Bu afet uluslararası dayanışmanın önemini gösterdi.”