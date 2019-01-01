Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyanın en seçkin lideri seçildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en seçkin lideri seçildi.

Rassdnews medya ağının düzenlediği oylamaya katılan 300 bin kişinin yüzde 77’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 2018’in “en seçkin dünya lideri” seçti.

Arap dünyasında oldukça etkin bir medya ağı olarak tanınan Rassdnews, “2018’de Dünyada En Seçkin Şahsiyetler” adıyla düzenlediği oylamanın sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oylamada “yılın en seçkin dünya lideri” seçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzde 77 oyla birinci olduğu listede, darbeyle görevden uzaklaştırılan eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yüzde 52 ile ikinci sırada yer aldı.

TRT