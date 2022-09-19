Birleşmiş Milletler 77’inci Genel Kurulu’na katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyaya seslenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77’inci Genel Kurulu’na katılacak ve bir konuşma yapacak. Rusya-Ukrayna savaşından tahıl sevkiyatına, terörle mücadeleden Yunanistan ile yaşanan gerilime kadar pek çok kritik başlıkta mesajlar verecek.

Yoğun diplomasi trafiğini Amerika Birleşik Devletleri’nde sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir kez daha dünyaya seslenecek. Çok sayıda ülkenin lideriyle yüz yüze görüşecek.

Rusya-Ukrayna savaşından tahıl sevkiyatına, terörle mücadeleden Yunanistan ile yaşanan gerilime kadar pek çok kritik başlıkta mesajlar verecek. Türkiye’nin kırmızı çizgilerini ve önerilerini iletecek.

Erdoğan, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasına ilişkin, “Türkiye’nin çok taraflılığa ve daha adil bir dünya düzeninin tesisi hedefine olan güçlü desteğini vurgulayacağım. Tüm insanlığı tehdit eden meydan okumlara yönelik yaklaşımımızı Genel Kurul kürsüsünden dile getireceğim.” ifadelerine kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Erdoğan, geçen yıl açılan Türkevi’nde konaklıyor. Birleşmiş Milletler Binasının tam karşısındaki Türkevi, Erdoğan’ın liderlerle görüşmelerine ev sahipliği yapacak.

Amerikalı iş insanları ile buluşacak

Erdoğan’ın New York programı bununla sınırlı kalmayacak. Cumhurbaşkanı, 5 gün sürecek ziyaretinde ABD’deki Türk ve Musevi kuruluşlarının temsilcilerini kabul edecek, Türk-Amerikan iş konseyi tarafından düzenlenecek etkinliğe katılacak, Amerikalı iş insanları ile buluşacak.