Erdoğan duyurdu! Anlaşma uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun çabalarıyla başlatılan tahıl koridoru anlaşması hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının 19 Kasım tarihinden itibaren 120 gün uzatıldığını açıkladı.

Tahıl koridoru anlaşması 120 gün daha uzatıldı.

Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır” dedi.

Erdoğan, “Geride bıraktığımız 4 aylık dönemde 500’e yakın gemi ile 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğu açıkça görülmüştür” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA’DAN AÇIKLAMA

Ukrayna Altyapı Bakanlığı, anlaşmanın sağlandığını ve tahıl mutabakatının 120 gün daha uzatılacağını duyurmuştu.

Uzatma kararının İstanbul’da alındığı belirtildi. Bakanlık “Birleşmiş Milletler ve Türkiye anlaşmanın garantörleri olarak kalacak” ifadelerini kullandı.

RUSYA’DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

BM Genel Sekreteri Antonio Guteres ise Ukrayna’dan gelen açıklamaya paralel bir şekilde, “Tarafların mutabakatından memnunuz” açıklaması yaptı. Anlaşmanın üçüncü tarafı Rusya’dan ise henüz bir açıklama gelmedi.

TAHIL ANLAŞMASI

Ukrayna savaşı nedeniyle ülkeden çıkartılamayan tahıllar İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşmasıyla ihtiyacı olan ülkelere gönderilmeye başlanmıştı.

Şimdiye kadar anlaşma kapsamında 11 milyon tondan fazla tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmişti. Rusya geçtiğimiz günlerde anlaşmayı kısa süreliğine askıya alsa da Türkiye’nin girişimleriyle tahılın sevkiyatı yeniden sağlanmıştı.