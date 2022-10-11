Erdoğan: Ecdadın mirasına sahip çıkıyoruz

Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tüneli Açılış Töreni’nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale’nin önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; Açtığımız tüneller sayesinde Kaz Dağları’nın o muhteşem tabiatına en küçük zarar vermedik. 50 dakika süren yolculuğun 5 dakikaya inmesiyle el edilen kazanç yılda 133 milyon liraya tekabül ediyor. Tarihimizin şanlı şehri, cumhuriyetimizin turzim kenti iki kıtayı birleştiren Çanakkale’ye de bu yakışırdı.Mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal’in ve bize bir asır önce yaşatan kahramanlarımızın hatıraları hala buram buram orada. Köprümüzü inşa ederek, yollarımızı yaparak, sanayisiyle, ticaretiyle Çanakkale’yi geliştirerek ecdadın mirasına sahip çıkıyoruz.

Çanakkale ile birlikte 81 ilimizin tamamını saran yeni bir hamlenin daha çalışmalarını yürütüyoruz. Türkiye Yüzyılı adı altından karşılamaya hazırlanıyoruz. İnşallaj 2053 vizyonumuzun inşaasına başlıyoruz.

Geçtiğimiz 20 yılda hamdolsun ülkemizi dünyanın en iyileri arasında getirmek için gereken alt yapıyı kurduk. Hayat pahalılığın getirdiği sıkıntılar olmakla beraber kararlılığımız daha büyük.