Erdoğan: Efendi değil hizmetkar olacağız

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı açılışta partisinin yeni projelerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

Yol medeniyettir. Yolu olmayan medeniyetten bahsetmesin. Su medeniyettir, suyu olmayan medeniyetten bahsetmesin. AK Parti demek hizmet demektir. Çatalca’dan İstanbul Havalimanı’na 13 dakikada ulaşabileceksiniz. Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyoruz. Biz bu millete sevdalıyız, yapmamız gereken işler var bunları yapacağız.

TRT