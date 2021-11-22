Erdoğan: Eğitim kalitesini artırdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 20 yılda eğitimin tüm alanlarında gelişim sağlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık Türkiye başta OECD ülkeleri olmak üzere, diğer gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir düzeye erişmiştir” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan “Türkiye’de Eğitimin 20 Yılı: 2000-2019” kitabına takdim yazısı yazdı.

12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997 askeri darbe müdahaleleri dolayısıyla Türkiye’de eğitimin demokratik işleyişinin sekteye uğradığını ve eğitim sisteminin normalleşmesinin ötelendiğini hatırlatan Erdoğan, üniversite giriş sisteminde uygulanan katsayı ile kampüslerde uygulanan başörtüsü yasağı gibi uygulamaların, Türkiye’deki eğitim politikalarının toplumsal meşruiyetini iyice azalttığını ifade etti.