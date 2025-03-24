Erdoğan, Ekonomik Hedefleri Hakkında Mesaj Verdi

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’ndan sonra kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturmalar çerçevesinde 19 Mart’ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’nun ‘yolsuzluk’ soruşturmasında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması sonrasında meydana gelen protesto gösterilerine ilişkin Erdoğan, Türkiye’nin ekonomik hedefleri hakkında da kapsamlı bilgiler paylaştı. Erdoğan, Türkiye’nin zaman kaybetmeye tahammülü olmadığını vurguladı. “Türkiye’nin kaybedecek tek bir dakikası bile yok. Ana muhalefet partisi kadroları eski genel başkanlarının o veciz ifadesiyle en iyi yaptıkları iş olan birbirlerini yemeye devam edebilir. Biz sadece işimize bakıyoruz, milletimize hizmete odaklanıyoruz” dedi.

EKONOMİK HEDEFLER VE YENİ YAKLAŞIMLAR

Erdoğan, Türkiye’nin güçlü bir ekonomi, güvenlik ve demokrasi inşa etme yönünde etkin adımlar attığını ifade etti. “Daha çok çalışacak, daha çok üretecek, sadece bugünün meselelerini çözmekle kalmayıp, Türkiye’yi yarının dünyasına çok güçlü şekilde hazırlayacağız” şeklinde konuştu. CHP’nin yolsuzluk operasyonuna verdiği tepkinin ekonomide temelsiz dalgalanmalara neden olduğunu belirtti. Erdoğan, uyguladıkları ekonomi politikalarının kazanımlarına zarar vermeyeceklerini ve bu konuda kararlılıklarını sürdüreceklerini de sözlerine ekledi. Merkez Bankası’nın rezervlerini güçlendirdiğini ve düşük cari açık ile işsizlik oranlarına ulaştıklarını vurguladı.

PİYASA DİNAMİKLERİNE YAKLAŞIM

Ekonomideki başarıları büyük bir emek ve kararlılıkla elde ettiklerini belirten Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Merkez Bankası’nın ve diğer ilgili kurumların koordinasyon içinde çalıştığını anlattı. “Bundan sonra proaktif ve esnek bir yaklaşımla ihtiyaç duyulan tüm tedbirler alınacaktır” dedi. Ayrıca, piyasa işleyişinin sağlıklı hale gelmesi için kurumların yetki ve irade sahibi olduğunu, son piyasa dalgalanmasını etkili bir şekilde yönettiklerini de sözlerine ekledi. Ülkeyi zarara uğratmaya çalışanlara karşı tavırlarının kesin olduğunu belirtti.

TÜRKİYE’NİN DAYANIKLILIĞI VE GÜVEN

Erdoğan, Türkiye’nin bulunduğu konumdan daha da güçlenerek çıktığını ifade etti. “Son 23 yılda nice badireyi atlattık, saldırıyı püskürttük, nice pusudan yara almadan çıktık” dedi. Aziz milletin hakkını ve hukukunu korumakta kararlı olduklarını belirten Erdoğan, Türkiye’nin demokratik yapısının ve gücünün artık çığırtkanların ve vandalizmin etkisiyle çökebileceği bir ülke olmadığını vurguladı. “Milletimizin bize daha da güvenmesini bekliyorum” diye ekledi.