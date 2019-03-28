Erdoğan: Ekonominin sorumlusu benim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye dair açıklama yaptı.

Ankara’da vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye yapılan saldırılarla nasıl başa çıktıklarını anlattı.

Erdoğan, “2 günde ekonomik saldırıyı boşa çıkardık. Seçimden sonra yapısal reformları süratle gerçekleştireceğiz. Türkiye ekonomisinin sorumlusu benim.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinin satır başları şöyle:

Bugüne kadar ilçemizi çok önemli hizmetlerle donattık. İlçemize odaları 3 kişilik, bazalı, içinde banyosu, çalışma masası olan 384 kişi kapasiteli kız yurdu yaptık.

TOKİ vasıtasıyla 196 konut inşa ettik.

Haymana’ya içinde konferans, spor salonu ve kütüphane, gençlik merkezi gibi hizmet birimlerinin olacağı bir aile yaşam merkezi yapacağız.

TRT